Así es la foto con la que Cazzu ha vuelto a Onlyfans por todo lo alto

La artista de trap Cazzu ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su retorno a OnlyFans mediante una publicación en Instagram Stories. En la imagen posó frente a un espejo, sentada en una cama y con ropa interior. De esta forma, la cantante regresa a la plataforma tras haberla dejado en 2020.

OnlyFans es conocida por permitir la publicación de contenido exclusivo y a menudo sensual bajo suscripción. Cazzu —también conocida como La Jefa— operó anteriormente bajo el nombre de Julieta en esa red. Su regreso coincide estratégicamente con el lanzamiento de Latinaje, un nuevo álbum profundamente inspirado en la cultura latinoamericana, así como con una gira prevista por países como Argentina, México, Chile, Perú, Uruguay y Colombia entre septiembre y diciembre.

Además, en los últimos días ha publicado su libro Perreo, Una revolución, que repasa su trayectoria musical y personal, incluyendo la maternidad, su separación tras la relación con Christian Nodal y su recorrido como una figura influyente dentro del trap en América Latina.

El anuncio ha generado reacciones mixtas entre sus seguidores. Muchos han visto el regreso a OnlyFans como parte de una estrategia de promoción integrada, que refuerza la conexión visual y temática entre sus proyectos artísticos recientes. En cambio, otros comentan que esta nueva etapa también le permite capitalizar su imagen pública de manera directa.

En definitiva, el retorno de Cazzu a OnlyFans llega en un momento perfecto en el que la artista, con la publicación de su nuevo disco, su libro y el anuncio de su gira, vive un momento de gran exposición.