Así es el plan que los swifties han elaborado para el concierto de Taylor Swift en Madrid

Queda prácticamente una semana para que llegue a la capital el que, seguramente, sea el evento del año. Sí, correcto, estamos hablando nada más y nada menos que de los conciertos de Taylor Swift en Madrid. La estadounidense hará una parada del The Eras Tour en nuestro país y actuará en el estadio Santiago Bernabéu durante los días 29 y 30 de mayo.

Por supuesto, los y las swifties de nuestro país ya llevan un tiempo preparándose para ver a Taylor en concierto, algo bastante difícil de conseguir. Sin embargo, durante los últimos días ha surgido una propuesta muy original para que los fans de la de Anti-Hero personalicen aún más su experiencia en Madrid. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta propuesta y por qué todo el mundo se va a sumar a ella?

Todo comenzó en Twitter/X, donde una usuaria llamada Paula compartió su plan con el resto de swifties. Dicho plan es el siguiente: cuando Taylor Swift cante su canción Ready For It? y, más concretamente, el verso que dice "in the middle of the night, in my dreams", los espectadores tendrán que cambiar un pelín la frase para cantar: "in the middle of the night, in Madrid", con la intención de hacer una clara referencia a la ciudad y personalizar la canción. La idea, por supuesto, ha gustado a todo el mundo y se ha viralizado rápidamente entre el fandom de Taylor.

No nos cabe duda de que la propuesta de Paula se materializará en el Santiago Bernabéu durante los días 29 y 30 de mayo. Va a ser uno de los grandes momentos del concierto, no cabe duda. De esos instantes que te ponen los pelos de punta y que se te quedan grabados para siempre en la memoria. Estamos seguros de que cuando Taylor Swift lo escuche en directo, va a flipar.