EL TREND DEL MOMENTO
Así es el primer trend de Taylor Swift para TikTok: el baile viral de The Fate of Ophelia
Tras el lanzamiento de The Fate of Ophelia, canción de su último disco, Taylor Swift ha dado el pistoletazo de salida a un nuevo reto en TikTok. El baile coreografiado durante el estribillo se ha extendido rápidamente en redes, con tutoriales y celebridades sumándose al trend. A continuación, te explicamos cómo surgió y cómo participar.
Desde su estreno, el videoclip de The Fate of Ophelia, canción del nuevo álbum de Taylor Swift titulado The Life of a Showgirl, ha impulsado un nuevo fenómeno en TikTok. Dirigido por la propia Swift y coreografiado por la premiada Mandy Moore, el vídeo presenta un número de danza muy marcado durante el estribillo, que ha sido adoptado masivamente por la comunidad digital.
Taylor Swift contribuyó activamente al impulso del trend publicando un clip del baile en TikTok e invitando a sus seguidores a imitarlo. Desde influenciadores como Kaeli Dance hasta celebridades como Nikki Glaser, muchos ya han realizado sus propias versiones del movimiento.
El paso a paso de la coreografía se ha vuelto accesible rápidamente gracias a tutoriales publicados en redes. Creadoras como Kaeli Dance utilizan fragmentos de la letra del estribillo para coordinar las secuencias de pasos con cada línea del audio, haciendo que aprenderlo sea más intuitivo para todos los que quieran replicarlo.
El baile combina elementos teatrales con una estética propia del videoclip: movimientos precisos en coro, sincronización y una mezcla de teatralidad con ritmo pop. Quienes lo replican destacan la estructura clara del estribillo como clave para que el trend sea efectivo y viral.
La participación de las figuras de respaldo que acompañaron a Swift en la gira Eras Tour, así como el uso de escenas de una sola toma y una marcada estética cinematográfica en el vídeo, han contribuido al atractivo del trend. Usuarios y medios señalan que esta viralidad es producto de una estrategia bien orquestada: lanzamiento musical, contenido visual llamativo y coreografía fácilmente replicable.
El fenómeno también ha generado reacciones mixtas. Algunos usuarios enfatizan que el trend es una nueva forma efectiva de promover la música, mientras otros critican su carácter altamente comercial y su marcado formato, que difiere del espíritu más espontáneo de otros retos virales recientes.
Con el baile de The Fate of Ophelia, Taylor Swift no sólo añade un nuevo single a su repertorio, sino que también consolida su capacidad para crear contenido transversal: música, vídeo y cultura de redes, todo integrado en un trend que está arrasando.
