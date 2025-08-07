Así sería la exclusiva villa de lujo en la que Aitana y Plex estarían disfrutando sus vacaciones

La historia de Aitana y Plex ha pasado del plano musical y digital al terreno más personal. Desde hace unos días, la pareja se encuentra disfrutando de unas vacaciones rodeados de amigos e influencers, en lo que muchos ya califican como un retiro paradisíaco. Pero lo que más está llamando la atención no es solo el lugar: es la impresionante villa en la que estarían alojados.

Según han mostrado algunos usuarios en redes sociales, la localización exacta de la casa se habría descubierto gracias a las imágenes compartidas por Plex y Archie en sus perfiles. La comunidad, haciendo alarde de su capacidad de análisis casi detectivesco, ha rastreado detalles de la decoración, el entorno y las vistas para identificar lo que parece ser una villa de lujo, ubicada en Bali.

Las fotos muestran una vivienda rodeada de naturaleza, con vegetación frondosa, zonas abiertas y vistas directas al mar. Amplios ventanales y zonas comunes al aire libre completan un escenario de ensueño. Todo indica que se trata de una casa diseñada para la desconexión y el disfrute, acorde con el ambiente de relax que transmiten los vídeos y publicaciones del grupo.

El viaje no ha pasado desapercibido. Desde que comenzaron los rumores sobre su relación, Aitana y Plex han captado la atención tanto de sus fans como de los medios. Por el momento, ni Aitana ni Plex han confirmado el destino exacto. Pero los seguidores más atentos ya han hecho su trabajo, y todo apunta a que la villa en cuestión podría ser una de las más exclusivas de la isla.