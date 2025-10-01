Así son los anillos de boda de Selena Gomez y Benny Blanco: ¿Cuánto cuestan?

La boda entre Selena Gomez y Benny Blanco estuvo marcada por detalles llenos de simbolismo, y uno de los más comentados fue el diseño de sus anillos matrimoniales. A pesar de que no se han revelado todos los datos oficiales, algunas filtraciones permiten hacerse una idea del lujo y la dedicación que se pusieron en esas piezas.

El anillo de bodas de Benny Blanco fue elaborado por Jacob & Co. y destaca por incluir piedras con significado personal: una rubí, que representa la fecha de nacimiento de Selena, y una aguamarina, vinculada al propio Benny. Además, fue grabado con la fecha de la boda y muestra un diseño elegante de oro de 18 quilates. Este tipo de personalizaciones lo ubican como una pieza hecha a medida más que un producto estándar.

Por su parte, Selena recurrió al uso simbólico de su anillo de compromiso, que ya se había revelado previamente. Este cuenta con un diamante en corte marquesa, engastado sobre una banda pavé de oro amarillo, y se ha estimado en una horquilla de valor que ronda los 200.000 a 1 millón de dólares.

Algunas fuentes —entre ellas expertos joyeros y medios especializados— sitúan el coste de la sortija original en torno a los 225.000 dólares, basándose en el peso estimado del diamante y la calidad de la montura.

Vale la pena recordar que el valor económico no siempre refleja el valor sentimental o simbólico. En el caso de Selena y Benny, sus joyas parecen estar tejidas con recuerdos: el anillo del novio con gemas que evocan sus signos natales, y el de ella con un diseño que alude a una canción significativa en su carrera.

En definitiva, los anillos de boda de esta pareja combinan lujo y carga emotiva, manteniéndose como piezas destacadas en un enlace ya de por sí repleto de detalles memorables.