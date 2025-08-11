Así son las primeras imágenes de la escapada de Aitana y Plex a Bali

Tras concluir con éxito su gira de conciertos en Madrid, Aitana ha elegido desconectar en Bali, acompañada de su pareja, Plex, y un círculo de amigos muy cercano. El destino exótico ha dejado de ser un rumor gracias a publicaciones de conocidos influencers como Archie Ted, Ángela Mármol o Violeta, amigos de la pareja que han mostrado rincones del alojamiento y el ambiente relajado.

La pareja se aloja en una villa de lujo de estilo balinés: grandes ventanales, piscina elevada, zonas chill-out, jardín privado y decoración cuidadosamente pensada para combinar comodidad, privacidad y estética inspirada en la naturaleza. Aunque Aitana y Plex han compartido poquísima información en sus redes, la confirmación de su viaje ha llegado a través de estos círculos próximos y algunas imágenes filtradas por seguidores.

Las fotografías causaron un especial revuelo al aparecer en actitud distendida con unos fans. Aunque intentan no mostrarse juntos públicamente, no evitan los momentos espontáneos con fans y conocidos en la isla. Este viaje también marca un momento clave en su relación: iniciada entre rumores a principios de año y confirmada públicamente en julio, ahora se consolidan lejos del foco, en un entorno paradisíaco y compartido con intimidad. Lejos del bullicio mediático, Aitana y Plex demuestran que su vínculo crece entre desconexión, naturaleza y compañía cuidadosamente seleccionada.

La escapada ha generado gran interés mediático, ya que suele ser complejo para figuras públicas como ellos conciliar descanso y privacidad. Sin embargo, Bali se ha convertido en el refugio ideal. Un idilio estival que habla de su complicidad y del deseo de disfrutar juntos en un escenario digno de postal.