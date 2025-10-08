Así se vive el Sonorama más allá de Aranda: los sonidos alternativos en Ibiza

Cuando una se imagina yendo a Ibiza, no se imagina un viaje padre e hija. Aún menos, acudiendo a un festival de indie en la isla de la electrónica. Como canta Barry B: "Nunca es tarde".

Pero la realidad, siempre supera cualquier ficción y allí estábamos en la quinta edición del del Sonorama Goes to Ibiza que se celebró el 3 y 4 de octubre.

Javier Ajenjo, el director y uno de los fundadores del Sonorama Ribera, lo tenía claro: "Esto lo hacemos por el rock". La iniciativa buscaba llevar el ADN del Sonorama Ribera hasta la isla y, sin duda, lo consiguió.

El Sonorama llega a Ibiza | Glorianm

Los dos escenarios principales estaban situados en Cala de Bou. Ambos de ellos con la magia que sólo Ibiza puede despertar.

Una primera jornada en el Auditori Caló de s’Ol, frente a unas vistas inmejorables del mar, acogió el viernes a voces como Dani Leiva, Ángela González, Ona Mafalda, Billy Flamingos y Ani Queen.

Mientras que el sábado, el gran día, los conciertos se trasladaron a la Venice Bay, un nuevo espacio para conciertos al aire libre perteneciente a los hoteles entre los que se sitúa Paradiso Art Hotel y Grand Paradiso.

Carlos Ares | Glorianm

Aquí, también se realizaron diferentes actividades paralelas como: el podcast El Sentido de la Birra, que calentó motores para la noche. (Entramos a verlos y parecían sacados de una película de Wes Anderson, ¡chulísimos!).

Por ellos, pasaron diferentes artistas desde Morning Drivers hasta Hinds.

Cuando se puso el sol —como canta Travis Birds— el tiempo pareció detenerse. Santero y Los Muchachos, Travis Birds y Carlos Ares dejaron su magia sobre el escenario, envolviendo al público en una energía que solo puede nacer de la conexión real. Por un momento, todos respirábamos al mismo ritmo y el festival se volvió íntimo, humano.

Carlos Ares | Glorianm

Sin olvidar a Chinches DJ’s que alegraron las pausas entre conciertos y mantuvieron la energía alta con una sesión espectacular.

Hay veranos que no terminan nunca. (O por lo menos, no antes de que termine la última canción). Carlos Ares fue el encargado de poner un épico cierre al festival, dejando claro que: el Sonorama Ibiza no es solo un festival. Es una emoción colectiva.

¿Y después? Como broche a este sábado de conciertos, la música continuó con la mítica Rock Nights, la fiesta de rock más famosa de la isla creada por Diego Calvo.

"Estamos bien", gritaba Santero y los muchachos en el escenario. Y la verdad, es que sí.