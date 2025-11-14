Bad Bunny y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, triunfadores en los Latin Grammy

El puertorriqueño Bad Bunny, el artista más nominado de la noche, se convirtió en uno de los grandes triunfadores de la 26º Edición de los Latin Grammy al alzarse con cinco galardones (Mejor álbum del año; Mejor canción urbana; Mejor álbum de música urbana; Mejor interpretación de reguetón; y Mejor interpretación urbana). La gala, celebrada en Las Vegas, dejó un reparto de premios muy equilibrado en el que el puertorriqueño empató en número de victorias con el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

En uno de sus discursos, el autor de "Debí Tirar Más Fotos" se mostró profundamente agradecido a su familia, a su equipo y a la música: "amo la música, amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto". Benito Antonio Martínez Ocasio recordó que "nunca" prepara sus discursos, algo que quedó patente después de subir al escenario hasta cinco veces. "Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música", reivindicó antes de dedicar uno de sus premios "a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica y especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar ni de ser ustedes".

Por su parte, Ca7riel y Paco Amoroso firmaron una noche histórica con seis Latin Grammy: Mejor vídeo musical corto y Mejor canción alternativa por "Tetas"; Mejor vídeo musical largo y Mejor álbum alternativo por "Papota"; y Mejor canción pop gracias a "El día del amigo". También brillaron Karol G, que se llevó el premio a Mejor canción del año por "Si antes te hubiera conocido"; y el uruguayo Jorge Drexler junto a la banda argentina Conociendo Rusia, ganadores a Mejor canción pop/rock con "Desastres fabulosos".

La música española tuvo un papel especialmente destacado gracias a un protagonista inesperado: Alejandro Sanz. El madrileño dio la sorpresa al imponerse en una de las categorías más reñidas de la noche, Mejor grabación del año, con "Palmeras en el jardín". Sanz se llevó este Latin Grammy por delante de favoritos como Bad Bunny… y también por delante de la gran aspirante española de la noche, Aitana, cuyo disco era uno de los títulos más mencionados en las quinielas previas. Además, Sanz añadió otro reconocimiento de peso: el Latin Grammy a Mejor álbum pop contemporáneo, confirmando una noche redonda para su regreso discográfico.

La actuación española también tuvo un brillo especial en el escenario. Aitana, una de las artistas pop más influyentes del panorama hispano, firmó una de las performances más comentadas de la gala. Su presencia era especialmente significativa porque competía en las categorías donde Sanz terminó llevándose el premio, ampliando así el contraste generacional y creativo entre ambos. Raphael, homenajeado este año como "Persona del año 2025", completó la representación española con una intervención celebrada por la Academia.

Las Migas también sumaron una victoria para España al ganar el Latin Grammy a Mejor álbum de música flamenca, consolidando una edición en la que el talento español brilló tanto en el escenario como en el palmarés.