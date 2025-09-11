Bad Bunny explica por qué ha excluido a Estados Unidos de su gira mundial: "Estoy preocupado por las deportaciones"

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, ha confirmado que su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, que se inicia en noviembre de 2025, no incluirá conciertos en EE.UU. La razón principal, según expuso en una conversación con i-D Magazine, es el temor a redadas del ICE (Immigration and Customs Enforcement) cerca de sus presentaciones.

El cantante insistió en que la ausencia de fechas estadounidenses no responde al odio ni a un alejamiento del público en ese país, sino a una decisión tomada con base en la seguridad de los asistentes. "Había muchas razones por las que no actué en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces. Todos los conciertos han sido un éxito. Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera de mi concierto. Y eso era algo de lo que hablábamos y que nos preocupaba mucho".

Bad Bunny ha explicado que esta preocupación surge en el contexto de un aumento de redadas inmigratorias y tensiones políticas bajo la administración de Donald Trump. La participación en eventos públicos con grandes concentraciones de personas latinas, según él, representa un riesgo real de que agentes del ICE puedan estar presentes cerca de los lugares de los conciertos.

Aunque EE.UU. está excluido del tour, el artista ha señalado que los conciertos que dio en su país natal, Puerto Rico —territorio no incorporado de los Estados Unidos— permitían que los fanáticos estadounidenses viajen para verlo si así lo desean.

Este anuncio ha sido recibido con gran resonancia en sus redes sociales. Fanáticos expresan tanto apoyo por la medida tomada en pro de la seguridad, como decepción por no poder verlo en escenarios estadounidenses. Mientras tanto, la gira abarcarámedio mundo, opción que Bad Bunny espera permita conectar con su audiencia sin comprometer su bienestar ni el de sus seguidores.