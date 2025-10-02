Bad Bunny revela que los artistas con los que le hubiera gustado contar en su residencia y que no pudieron venir

Bad Bunny reveló que le hubiera gustado contar con la presencia de Tego Calderón y Drake en alguno de los 31 conciertos de su residencia musical en Puerto Rico, en una entrevista especial con el cantante y compositor Residente.

"Hubiera sido brutal que Tego [Calderón] hubiera estado. Y no cantando. Me hubiera gustado que hubiera venido aquí a sentir esto. Drake, hubiera sido cabrón", afirmó en la entrevista, realizada para Billboard.

A 'la casita' levantada en el Coliseo de Puerto Rico, acudieron innumerables figuras de la música, el cine y el deporte como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ana de Armas, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Ricky Martin, el propio Residente y Tito Trinidad.

"Yo personalmente no estaba al 100 % al tanto de quién iba a venir a la casita. Muchas veces yo entraba por ahí y era sorpresa", reconoce Bad Bunny, ensalzando el ambiente festivo que se vivía en el lugar.

Sobre el escenario, cantó con salseros de la talla de Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades, pero a pregunta de Residente mencionó a otro artista del género con el que le hubiera gustado compartir ese momento.

"Me quedé con las ganas de cantar con Víctor Manuelle, que tengo entendido que le hicimos el acercamiento pero tenía la agenda súper llena y no pudo venir. Fue con el primero con que hice una salsa cuando yo todavía estaba empezando en el trap", aseguró.

En cuanto a sus salseros preferidos, Bad Bunny citó a Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, Celia Cruz, Tito Rojas y Tito Rodríguez.

La residencia comenzó el 11 de julio y culminó el 20 de septiembre, con una función extra durante el octavo aniversario del huracán María que siguieron fanáticos de todo el mundo a través de Amazon Music, lo que fue un hito para Puerto Rico y la identidad de la isla.

"Eso es de las cosas que más me llena. Y es algo que es parte del propósito, pero es algo que también sale porque lo he hecho de corazón", aseguró el artista, que mencionó asimismo la vestimenta del público alusiva a la cultura puertorriqueña.

Respecto al título de la residencia, 'No me quiero ir de aquí', Bad Bunny contó que se refiere tanto a Puerto Rico, como a la tarima del Coliseo o a su casa.

"Aquí vinieron muchas personas de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, latinos que viven en los Estados Unidos que muchos de ellos se tuvieron que ir de su casa o sus padres algún día se tuvieron que ir de su casa. Cualquier persona que tuvo que irse de su país, de su tierra, se puede identificar", subrayó.

Tras el éxito de su residencia, Bad Bunny comienza una gira mundial el próximo noviembre y será, además, el protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026.