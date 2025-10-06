Bad Bunny suelta un discurso histórico y responde a las críticas por el anuncio de su actuación en la Super Bowl

Bad Bunny se dirigió personalmente al público y a los medios críticos durante el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live, donde defendió su actuación como headliner del descanso de la Super Bowl y respondió a quienes cuestionan su participación. En su intervención mezcló comentarios en inglés y español, recurrió a la ironía y reivindicó el simbolismo que representa para la comunidad latina.

En su monólogo, el artista saludó con entusiasmo la noticia de que será el encargado del medio tiempo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero. Afirmó que este logro no es solo suyo, sino de todos los latinos que han contribuido con esfuerzo a abrir caminos en Estados Unidos. Subrayó la importancia de visibilizar esas contribuciones y pidió que nadie pudiera borrar esa huella.

Bad Bunny también respondió con sorna a medios conservadores que cuestionaron la elección de la NFL. El músico bromeó sobre la lengua española, diciendo que quienes no entendieron su mensaje ahora tienen "cuatro meses para aprender". Lo hizo tras señalar que su show será completamente en español, defendiendo el derecho a expresarse y dejar su cultura en el escenario.

Además, utilizó un sketch satírico montado por SNL para mostrar declaraciones editadas de figuras conservadoras que lo elogiaban en tono irónico y exagerado. Esa pieza reforzó su respuesta al retratar el revuelo como una oportunidad estética y simbólica. Con su discurso, Bad Bunny ha tomado las críticas y les ha dado una dimensión pública que va más allá del entretenimiento. Defendió su derecho a representar su cultura y exigió reconocimiento para una comunidad que, según él, ha hecho aportes permanentes al país.