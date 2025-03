Bad Gyal confirma que su impactante cambio de look era un engaño: "Era una peluca"

Bad Gyal lo ha vuelto a hacer. La artista catalana revolucionó las redes sociales tras su aparición en la Paris Fashion Week con un inesperado cambio de look. La intérprete de Fiebre lucía un corte de pelo corto y perfectamente estilizado que dejó a muchos preguntándose si había decidido despedirse de su icónica melena rubia.

Los rumores sobre un cambio de era musical y un nuevo estilo no tardaron en extenderse entre sus fans, que especulaban sobre el significado de esta transformación. Sin embargo, la cantante ha aclarado la verdad en sus stories de Instagram: su supuesto cambio de look era, en realidad, una peluca. "Os he engañado a todos", bromeó Bad Gyal, confirmando que su icónico cabello sigue intacto.

Este inesperado giro ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores se sintieron aliviados al saber que su estilo característico sigue intacto, otros aplaudieron su capacidad de jugar con la moda y sorprender a su audiencia. Más allá de la polémica, Bad Gyal ha demostrado una vez más su talento para mantener la atención de su público. Su presencia en los eventos de moda más importantes del mundo y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia la consolidan como un icono de estilo dentro y fuera de la música.

Con el misterio del pelo corto resuelto, queda la incógnita de si este prank forma parte de una estrategia para anunciar nueva música o si simplemente fue un capricho de la artista. De momento, lo único seguro es que Bad Gyal sigue siendo una maestra en generar expectación.