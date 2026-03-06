Bad Gyal revela cuál sería su colaboración soñada: "Lo sigo desde el principio de su carrera"

Las colaboraciones entre artistas se han convertido en uno de los motores del pop y del urbano contemporáneo. Las redes sociales, además, han convertido las preguntas de los fans en una vía directa para conocer los deseos musicales de los propios intérpretes. En uno de esos encuentros improvisados con su público, la cantante catalana Bad Gyal reveló cuál sería su colaboración ideal.

La artista respondió a la pregunta durante un directo en sus redes sociales organizado para hablar sobre su nuevo trabajo discográfico, Más Cara. Entre comentarios sobre el álbum y su proceso creativo, uno de los seguidores quiso saber con qué artista le gustaría trabajar si pudiera elegir a cualquiera del panorama musical.

Bad Gyal no dudó en su respuesta: el elegido sería Bad Bunny. Según explicó, su admiración por el cantante puertorriqueño viene de lejos y no es algo reciente vinculado a su éxito global. "El arte que ha traído este hombre al mundo en todas sus etapas… Yo no soy fan nueva de Bad Bunny", señaló durante la retransmisión.

La intérprete recordó incluso la primera vez que lo vio actuar en directo. Fue durante un festival en Barcelona, cuando el artista comenzaba a ganar notoriedad internacional. "Yo estaba ahí fangirling", explicó entre risas. Según contó, el día anterior había tenido un concierto propio y decidió viajar rápidamente a la ciudad para poder verlo sobre el escenario.

Bad Gyal evocó también la imagen que tenía entonces el músico, cuando llevaba la cabeza rapada con rayas en el pelo, y habló de cómo ha seguido de cerca su evolución artística. "Ver todas sus etapas y ver todo el arte que ha traído al mundo… cómo ha logrado que los gringos estén con él, bueno, los gringos, los asiáticos, el globo entero. Me parece increíble", afirmó.

La cantante también mencionó uno de los conciertos más recientes del puertorriqueño, su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo. Allí, aseguró, la experiencia fue "mágica".