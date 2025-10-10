Bad Gyal sorprende a todos anunciando nuevo disco y gira para 2026

La cantante Bad Gyal ha anunciado oficialmente el próximo lanzamiento de su segundo álbum, previsto para finales de 2025 o inicios de 2026, junto con una gira nacional que recorrerá seis ciudades españolas. La iniciativa marca una nueva etapa en su carrera después del éxito de su disco debut y su popular Bikini Badness Tour.

El nuevo proyecto será promocionado con una gira que arranca el 20 de marzo en Barcelona. Otras ciudades confirmadas son Madrid (11 de abril), Valencia (24 de abril), Sevilla (9 de mayo), Bilbao (16 de mayo) y A Coruña (23 de mayo). Aunque todavía no se han definido los recintos, los fans esperan que las entradas se lancen a la venta a mediados de octubre.

En cuanto a las ventas, el registro para la preventa comenzará el 14 de octubre a las 12:00 (hora peninsular), seguido de la preventa efectiva el 16 de octubre y la apertura de la venta general el día 17, también a las 12:00. La información adicional sobre la ticketera se anunciará próximamente en las redes sociales oficiales de la artista.

Ya antes de estos anuncios, Bad Gyal adelantó su nuevo álbum durante su actuación en los Premios Juventud y confirmó su participación como cabeza de cartel en el Primavera Sound 2026, lo que sugiere una apuesta ambiciosa por expandir su presencia en festivales y mercados internacionales.

Además, acaba de presentar Ella, una colaboración con Zion producida por Nelly El Arma Secreta, como adelanto de lo que vendrá en su nuevo proyecto. Este sencillo refuerza su proyección tanto en el ámbito latino como en el urbano global.

Con estos movimientos, Bad Gyal se posiciona como una de las figuras clave de la música urbana en España y Latinoamérica. Ahora el foco está en los detalles definitivos del álbum, los escenarios elegidos para el tour y la posibilidad de llevar su espectáculo más allá de las fronteras nacionales.