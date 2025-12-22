J Balvin y Bad Bunny: la reconciliación histórica que acaba con años de rivalidad

Hay pocas enemistades en la industria musical latina de las que se haya hablado tanto como la que se dio entre J Balvin y Bad Bunny. Ambos cantantes llevan largo tiempo dedicándose a la música, y en el pasado han tenido diferencias importantes, debido a que Bad Bunny destronó, en parte, a Balvin, que era quien reinaba en el sector cuando Benito empezó a despuntar. A esos problemas que podía haber entre ellos se sumaron los comentarios de otros artistas, que contribuyeron a que la distancia entre los dos aumentase de forma notable. Ahora, los fans de ambos se han quedado boquiabiertos con su reconciliación.

Ha sido en un concierto en México donde ambos han decidido abrazarse públicamente y terminar con años y años de distancia y malas vibras. En este periodo de frialdad, J Balvin ha vivido una recesión en su popularidad; y, en cambio, Bad Bunny ha subido a niveles estratosféricos. No había necesidad de reconciliación; pero, aun así, la ha habido, y eso es precisamente lo que más han aplaudido los seguidores de ambos artistas a través de las redes.

La canción que interpretaron en este show es una colaboración que lanzaron hace más de seis años, pero aun así el público la coreo de principio a fin, ya que es uno de los temas más exitosos de ambos. El deseo por verlos a ambos interpretándola era enorme entre los fandoms, y no había mejor momento que este enorme concierto en México para hacerlo. Habrá que ver ahora si estos buenos términos nos llevan también a que los dos decidan bendecirnos con una nueva canción juntos.