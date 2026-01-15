J Balvin descarta participar en el show de la Super Bowl de Bad Bunny y habla de su reciente reconciliación

La Super Bowl se ha consolidado desde hace años como uno de los mayores escaparates musicales del mundo, y cada anuncio relacionado con su espectáculo de medio tiempo genera expectación global. En esta edición, con Bad Bunny como protagonista, las especulaciones se han intensificado en torno a los posibles invitados que podrían acompañar al artista puertorriqueño en un escenario seguido por millones de espectadores.

Uno de los nombres que más fuerza había cobrado era el de J Balvin. El motivo no era solo artístico, sino también personal. Ambos músicos sellaron recientemente su reconciliación durante uno de los conciertos del Debí tirar Más Fotos World Tour en la Ciudad de México, donde Balvin apareció por sorpresa para interpretar junto a Bad Bunny varios de sus temas más conocidos. Aquel momento, marcado por abrazos, disculpas públicas y elogios mutuos, fue interpretado por muchos como el preludio de nuevas colaboraciones.

Sin embargo, el propio J Balvin se ha encargado de frenar las expectativas. En declaraciones a TMZ durante su paso por Nueva York, el colombiano negó que vaya a participar como invitado especial en el show del medio tiempo. "No, no estaré en el escenario", afirmó, aunque matizó que sí asistirá al evento para apoyar a su colega. "Definitivamente estaré ahí para apoyarlo", señaló.

Lejos de mostrar distanciamiento, Balvin insistió en su admiración por Bad Bunny y en el deseo de verle triunfar en uno de los escenarios más exigentes de la industria. "Quiero que arrase en la Super Bowl y que le muestre al mundo de lo que estamos hechos los latinos", declaró, subrayando el valor simbólico de que el ritmo latino vuelva a ocupar el centro del espectáculo.

El cantante también se refirió al proceso personal que les ha llevado a recomponer su relación. "Nos llevó tiempo. Ambos crecimos, ya somos hombres adultos", explicó, describiendo el reencuentro como una etapa natural tras años de malentendidos. Según Balvin, volver a compartir escenario y celebrar el éxito del otro ha sido una experiencia "hermosa".

No sería la primera vez que ambos artistas coinciden en el descanso de la final de la NFL. En 2020, participaron como invitados en el espectáculo encabezado por Jennifer Lopez y Shakira. Esta vez, aunque no canten juntos, su reconciliación ha añadido un nuevo capítulo a la narrativa que rodea el regreso del sonido latino al mayor evento deportivo del año.