Benny Blanco ha compuesto todos estos hits y seguro que no lo sabías

Benny Blanco ha estado detrás de algunos de los mayores éxitos de la música pop de las últimas décadas sin que muchos lo supieran. Un reciente hilo en X ha revelado su impresionante currículum, destacando temas icónicos que han marcado generaciones. El productor y compositor, actual pareja de Selena Gomez, ha sido pieza clave en la creación de canciones que han dominado las listas de éxitos sin que su nombre haya estado en el centro de los focos.

Desde su irrupción en la industria musical, Benny Blanco ha trabajado con algunos de los artistas más influyentes del pop. Su talento para crear melodías pegadizas y producciones memorables le ha llevado a firmar algunos de los temas más reconocibles de los últimos años. Entre ellos están I Kissed a Girl y Hot N Cold de Katy Perry, Circus de Britney Spears y Tik Tok de Kesha, canciones que se convirtieron en himnos de una generación sin que muchos supieran que él estaba detrás.

Pero su impacto no se detiene ahí. También ha compuesto Rokstarr de Taio Cruz, Electra Heart de Marina and the Diamonds y If I Lose Myself de One Republic. Además, su huella está presente en Same Old Love de Selena Gomez, Love Yourself de Justin Bieber y I Can't Get Enough, colaboración con J Balvin, Selena Gomez y Tainy. Otros temas que llevan su firma son Graduation con Juice WRLD, Lonely con Justin Bieber y Degenere con Myke Towers.

A pesar de su discreción, Benny Blanco ha sido fundamental en la evolución del pop moderno. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y su intuición para crear éxitos lo convierten en uno de los productores más influyentes de la industria. Aunque su nombre no siempre esté en el centro de la conversación, su legado musical habla por sí solo.