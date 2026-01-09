Beret cree que podría vivir únicamente de los royalties de Lo siento, su mayor éxito

Durante una conversación con el medio Ac2ality, Beret abordó una cuestión habitual en torno a los artistas con canciones de enorme impacto: hasta qué punto un solo tema puede sostener una trayectoria profesional. El músico respondió con cautela, subrayando que su carrera no se limita a un único éxito, aunque reconoció la importancia singular que ha tenido Lo siento desde su lanzamiento.

Beret explicó que, en un escenario hipotético en el que solo contara con esa canción, exploraría todas las vías posibles para seguir viviendo de ella. Entre las opciones que mencionó se encuentran nuevas versiones, remixes u otros formatos que permitieran mantener viva la obra y prolongar su recorrido comercial. Con ello, el artista dejó entrever que un gran hit no es necesariamente un producto cerrado, sino algo que puede reinventarse con el tiempo.

Aun así, el cantante también planteó dudas sobre la viabilidad real de depender exclusivamente de un solo tema a largo plazo. En su reflexión, apuntó al papel de las discográficas y a los adelantos económicos que estas pueden ofrecer cuando una canción alcanza cifras muy elevadas de reproducciones. Según Beret, en muchos casos esos acuerdos se basan en la expectativa de que el artista vuelva a generar nuevos éxitos en el futuro, lo que evidencia que la industria sigue apostando por la continuidad más que por un logro aislado.

La respuesta del sevillano pone de relieve una cuestión estructural del negocio musical actual: aunque una canción pueda acumular cientos de millones de escuchas, la estabilidad económica suele estar vinculada a un catálogo amplio y a una carrera sostenida en el tiempo. En este sentido, Beret recordó que cuenta con otros temas de gran repercusión, lo que le permite no depender únicamente de Lo siento.

Con todo, el propio artista concluyó que, en términos prácticos, cree que sí podría vivir solo de esa canción si fuera necesario. Su afirmación no tanto como una certeza absoluta, sino como una reflexión sobre el valor que puede alcanzar una obra cuando conecta de forma masiva con el público. Una declaración que, más allá de lo personal, abre el debate sobre el verdadero alcance económico de los grandes hits en la música contemporánea.