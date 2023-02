Beyoncé anuncia gira mundial y dará un concierto en Barcelona

Beyoncé ha anunciado que realizará una gira mundial para promiconar su último álbum, 'Renaissance'. La gira comienza con una etapa europea en mayo, seguida de fechas en Canadá y Estados Unidos que se extienden desde principios de julio hasta finales de septiembre.

Es su primera gira desde que co-encabezó la gira On the Run II Tour de 2018 con Jay-Z detrás de su álbum colaborativo, 'Everything Is Love', y su primera gira en solitario desde el Formation World Tour de 2016 que siguió al disco 'Lemonade'.

'Renaissance' llegó el 29 de julio, subiendo rápidamente al No. 1 en el Billboard 200 y marcando el séptimo álbum de Beyoncé en encabezar la lista de álbumes. El disco será el primer acto de lo que será una serie de tres partes, según ha indicado la cantante.

La gira llamada 'Renaissance World Tour' arrancará el 10 de mayo con un concierto en Estocolmo. Después pasará por el Estadio Olímpico de Barcelona el 8 de junio como parte de los 17 conciertos que dará en Europa. Después continuará en julio y agosto con 27 conciertos entre Canadá y Estados Unidos. Las entradas se pondrán a la venta próximamente..

Antes de la gira Renaissance, Beyoncé realizó su primer concierto como cabeza de cartel en cuatro años en la gran inauguración de Atlantis the Royal, un nuevo hotel de lujo en Dubái. A pesar de solicitar que la audiencia a la que solo se podía invitar no capturara imágenes durante el evento privado, casi todo el programa se subió en calidad variable a través de las plataformas sociales en cuestión de horas.

Renaissance World Tour

05-10 Stockholm, Sweden - Friends Arena

05-14 Brussels, Belgium - Baudoin Stadium

05-17 Cardiff, Wales - Principality Stadium

05-20 Edinburgh, Scotland - Murrayfield

05-23 Sunderland, England - Stadium of Light

05-26 Paris, France - Stade de France

05-29 London, England - Tottenham Hotspur

05-30 London, England - Tottenham Hotspur

06-06 Lyon, France - Groupama Stadium

06-08 Barcelona, Spain - Olympic Stadium

06-11 Marseille, France - Orange Velodrome

06-15 Cologne, Germany - Rheinenergiestadion

06-17 Amsterdam, Netherlands - JC Arena

06-21 Hamburg, Germany - Volksparkstadion

06-24 Frankfurt, Germany - Deutsche Bank Park

06-27 Warsaw, Poland - PGE Nardowy

07-08 Toronto, Ontario - Rogers Centre

07-09 Toronto, Ontario - Rogers Centre

07-12 Philadelphia, PA - Lincoln Financial Field

07-15 Nashville, TN - Nissan Stadium

07-17 Louisville, KY - Cardinal Stadium

07-20 Minneapolis, MN - Huntington Bank Stadium

07-22 Chicago, IL - Soldier Field

07-26 Detroit, MI - Ford Field

07-29 East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

08-01 Foxborough, MA - Gillette Stadium

08-03 Pittsburgh, PA - Heinz Stadium

08-05 Washington, D.C. - FedEx Field

08-09 Charlotte, NC - Bank of America Stadium

08-11 Atlanta, GA - Mercedes Benz Stadium

08-16 Tampa, FL - Raymond James Stadium

08-18 Miami, FL - Hard Rock Stadium

08-21 St Louis, MO - Dome at America’s Center

08-24 Glendale, AZ - State Farm Stadium

08-26 Las Vegas, NV - Allegiant Stadium

08-30 San Francisco, CA - Levi’s Stadium

09-02 Inglewood, CA - SoFi Stadium

09-11 Vancouver, British Columbia - BC Place

09-13 Seattle, WA - Lumen Field

09-18 Kansas City, MO - Arrowhead Stadium

09-21 Dallas, TX - AT&T Stadium

09-23 Houston, TX - NRG Stadium

09-27 New Orleans, LA - Caesars Superdome