De Beyoncé a Oasis pasando por Shakira: estas han sido las giras más exitosas de 2025

El negocio de la música en directo afronta 2025 con signos claros de estabilización tras el auge extraordinario posterior a la pandemia. Aunque los ingresos globales descienden ligeramente respecto al año anterior, las cifras siguen muy por encima de los niveles previos a 2020. Las grandes giras en estadios concentran la mayor parte del crecimiento y marcan el ritmo de una industria que continúa siendo altamente rentable.

El año 2025 ha servido para confirmar que la euforia vivida tras la reapertura de los recintos no era un espejismo, sino el inicio de una nueva etapa. Según los datos de Pollstar, las 100 giras más exitosas del mundo han generado 8.900 millones de dólares, un 6,1 % menos que en 2024, pero un 60,8 % más que en 2019, último ejercicio antes de la pandemia. La demanda se ha moderado, pero el volumen de negocio sigue siendo excepcional.

En lo más alto del ranking se sitúa Beyoncé con su Cowboy Carter Tour. La artista ha liderado la recaudación mundial con una estrategia basada en pocas fechas y múltiples noches consecutivas en grandes estadios. Con solo nueve recintos, ha alcanzado los 407,6 millones de dólares, apoyada en el precio medio por entrada más elevado del top 10, situado en 255 dólares.

Muy cerca aparece la reunión de Oasis. Tras quince años de separación, la gira Oasis Live ’25 ha sido uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Aunque ha pasado por más ciudades que la de Beyoncé, sus entradas, más accesibles, han situado la recaudación estimada en 405,4 millones de dólares, confirmando el enorme atractivo comercial del regreso del grupo británico.

Otro de los nombres propios de 2025 es Coldplay. Su gira Music of the Spheres, iniciada en 2022, ha superado ya los 1.520 millones de dólares en ingresos totales. Solo este año ha sumado 390,5 millones y 2,9 millones de entradas vendidas, con un precio medio de 134 dólares y una presencia verdaderamente global, incluyendo paradas en Asia y una residencia histórica de diez noches en Wembley.

Los datos reflejan una clara tendencia: los estadios concentran el crecimiento. La recaudación media por concierto en estos recintos ha aumentado un 19 %, hasta los 7,11 millones de dólares, con subidas también en asistencia y precios. En contraste, las salas y espacios pequeños muestran una evolución más contenida, con estancamiento en la venta de entradas y descensos significativos en los aforos más reducidos.

En Norteamérica, el comportamiento del mercado replica el patrón global. Giras como las de Shakira o Chris Brown refuerzan la idea de que, pese a la corrección tras el pico postpandémico, la música en directo mantiene una posición central en la industria cultural y una fortaleza económica difícil de cuestionar.