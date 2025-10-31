El incómodo dardo de Billie Eilish contra los multimillonarios: "Si eres rico, dale tu dinero a alguien"

Billie Eilish, una de las voces más influyentes de su generación, se convirtió en protagonista durante la gala de los Premios a la Innovación de Wall Street Journal Magazine, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La cantante, de 23 años, fue galardonada con el premio Music Innovator, pero su discurso ha dado mucho más que hablar que el propio reconocimiento.

Ante una audiencia compuesta por empresarios, artistas y filántropos, Eilish reflexionó sobre el papel del dinero en un contexto social y económico complicado. "Estamos en un momento en el que el mundo está realmente mal, muy oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país", comenzó diciendo la intérprete de Bad Guy.

Su tono se tornó más directo cuando lanzó un mensaje a los asistentes con grandes fortunas. "Si tienes dinero, estaría genial que lo usaras para cosas buenas. Tal vez podrías dárselo a gente que lo necesita", añadió. Pero la frase que realmente marcó la noche llegó al final de su intervención: "Os quiero a todos, pero hay algunas personas aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿para qué lo eres? Dale tu dinero a alguien, shortie".

Según People, el comentario generó cierta incomodidad en la sala, especialmente entre algunos asistentes como Mark Zuckerberg, quien, de acuerdo con Forbes, es la tercera persona más rica del mundo con un patrimonio estimado de 257.000 millones de dólares.

Las palabras de Eilish contrastaron con el gesto del también invitado Stephen Colbert, quien anunció que donaría 11,5 millones de dólares a causas sociales y medioambientales. Aunque su fortuna personal ronda los 50 millones, la artista reafirmó su compromiso con el activismo y la justicia social, recordando que incluso desde la fama se puede hacer autocrítica.