Bizarrap cumple su sueño de colaborar con Gorillaz en el último single de los de Damon Albarn

Gorillaz presentó esta semana dos nuevas piezas que funcionan como una doble ventana al sonido de su noveno álbum de estudio. Por un lado, Orange County, una canción producida conjuntamente por la banda y Bizarrap, y por otro, The Hardest Thing (feat. Tony Allen), un tema de marcado carácter emocional que rinde homenaje al histórico baterista fallecido en 2020. Ambos singles se publicaron de forma simultánea en plataformas digitales y en un vinilo de siete pulgadas de edición limitada.

Orange County supone un hito en la trayectoria del productor argentino, que se incorpora por primera vez al universo Gorillaz. El tema cuenta además con la participación de la poeta y cantautora Kara Jackson y de la intérprete de sitar Anoushka Shankar. La autoría de la canción recae en Damon Albarn, Jackson y el propio Bizarrap, en una composición que combina melodías envolventes, capas rítmicas sutiles y un enfoque contemplativo que encaja con la identidad sonora del proyecto.

Tal y como dijo Bizarrap en X, con esta colaboración ha cumplido todo un sueño: "Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando. Muchisimas gracias por permitirme ser parte de esta cancion, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz".

Según explicó la banda en un comunicado, The Mountain está concebido como un amplio paisaje sonoro de 15 canciones en el que conviven distintos idiomas, tradiciones musicales y una nómina diversa de colaboradores internacionales. En ese contexto, la presencia de Bizarrap refuerza la conexión latinoamericana del disco, que ya había quedado patente con la participación del rapero argentino Trueno en The Manifesto, uno de los primeros adelantos del álbum

Producido por Gorillaz junto a James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., The Mountain fue grabado en localizaciones que van desde Londres y varias ciudades de la India hasta Los Ángeles, Nueva York o Damasco. El lanzamiento del álbum, previsto para el 27 de febrero de 2026 a través del sello KONG, irá acompañado de una gira internacional y de la apertura de House of Kong, una exposición inmersiva en Los Ángeles que precederá al tour.