Bizarrap regresa un año después de la mano de Daddy Yankee

Bizarrap ha vuelto a encender la escena musical con un anuncio que ha hecho vibrar a millones de seguidores: la BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee verá la luz el 5 de noviembre de 2025. La noticia, difundida simultáneamente por ambos artistas en redes sociales, ha desatado una auténtica revolución entre los fans del género urbano.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde Bizarrap publicó una imagen junto a Daddy Yankee, acompañada de una lista con los horarios de estreno por país. Pocas horas después, Daddy Yankee confirmó su participación, despejando los rumores que circulaban desde hace semanas. Será su primera grabación tras anunciar su retiro en 2023, lo que convierte el lanzamiento en un acontecimiento global.

Para Bizarrap, la sesión supone el final de un largo silencio creativo: casi once meses después de su última colaboración, la número 61 junto a Luck Ra, el productor argentino retoma su serie de sesiones con una de las figuras más influyentes de la historia del reguetón. Su regreso, como es habitual, ha estado envuelto en misterio, sin adelantos musicales ni fragmentos visuales, pero con una promoción que ha captado toda la atención del público.

La colaboración tiene además un fuerte componente simbólico. Daddy Yankee, considerado el pionero del reguetón moderno, se une al productor que mejor ha sabido reinterpretar los códigos del género para una nueva generación. La unión entre ambos representa un puente entre pasado y presente, entre el origen del movimiento urbano y su evolución más contemporánea.

A medida que se acerca la fecha del estreno, las redes sociales se llenan de teorías y expectativas. Todo apunta a que esta BZRP Music Session #0/66 no solo marcará el regreso de dos gigantes, sino también un nuevo punto de inflexión en la historia de la música urbana latinoamericana.