Blackpink publicará su nuevo álbum en noviembre: Todos los detalles

La espera terminó para los fans de Blackpink. El grupo femenino de K-Pop más influyente del planeta regresará este noviembre con un nuevo álbum de estudio, el primero en más de tres años, según confirmó Yang Hyun-suk, fundador y productor ejecutivo de YG Entertainment, en un video publicado+en el blog oficial de la compañía.

El anuncio supone un momento clave en la trayectoria de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, que no publicaban un álbum completo desde Born Pink (2022), un trabajo que no solo consolidó al grupo en lo más alto de la escena global, sino que también les abrió las puertas de grandes festivales internacionales como Coachella y BST Hyde Park en Londres. Desde entonces, sus fans, conocidos como Blinks, esperaban noticias de un regreso discográfico que, por fin, tiene fecha tentativa.

El productor Yang aseguró que la agencia está "poniendo todo su esfuerzo" para que el álbum llegue en noviembre. El proyecto no solo representa un regreso esperado, sino también un desafío: mantener el estatus de Blackpink en un mercado donde nuevos grupos de K-Pop, como NewJeans, IVE o Le Sserafim, han emergido con fuerza en los últimos años.

Aunque no se han revelado detalles sobre el concepto ni la lista de canciones, medios especializados en Corea del Sur apuntan a que el disco podría incluir colaboraciones internacionales de gran calibre, siguiendo la línea de éxitos previos como Ice Cream con Selena Gomez o Bet You Wanna junto a Cardi B. También circulan rumores sobre una posible producción conjunta con artistas de la escena latina, lo que abriría aún más su proyección global.

Lo que si ya podemos escuchar es el primer single llamado Jump que vio la luz este julio y que es un auténtico cañonazo.

El anuncio coincide con la gira mundial Deadline, que arrancó en Seúl a principios de este año y ya ha pasado por ciudades como Barcelona, Londres, París y Los Ángeles. El tour, con fechas agotadas en cuestión de minutos, está previsto que continúe hasta principios de 2025 y ha sido calificado por la crítica como el espectáculo más ambicioso de Blackpink hasta la fecha, con un despliegue visual y coreográfico sin precedentes.

Los conciertos han despertado expectación no solo por las actuaciones en grupo, sino también por los segmentos en solitario de cada integrante, que aprovechan el escenario para mostrar las facetas musicales que han desarrollado en sus proyectos individuales.

Estos pasos individuales habían alimentado dudas sobre el futuro conjunto del cuarteto. Sin embargo, el nuevo álbum llega como una confirmación de que Blackpink continúa su camino como grupo, pese a que algunos rumores apuntan a que podrían estar negociando un contrato más flexible con YG Entertainment, que les permitiría equilibrar sus carreras personales con la vida en la banda.

Con casi 100 millones de suscriptores en YouTube, Blackpink ostenta el título de artista musical más seguido de la plataforma, superando incluso a figuras del pop occidental. Sus videoclips acumulan miles de millones de visualizaciones y cada lanzamiento se convierte en un evento global.

El próximo álbum, previsto para noviembre, no solo marcará el regreso discográfico más esperado del K-Pop, sino que también podría definir la dirección futura del grupo.