Britney Spears anuncia una posible vuelta a los escenarios junto a su hijo

Britney Spears ha pillado a todo el mundo por sorpresa tras anunciar planes de regreso a los escenarios, aunque no en los términos que muchos esperaban. La artista ha deslizado la posibilidad de actuar de nuevo en directo, pero en un formato íntimo y familiar, acompañada por su hijo menor y fuera de Estados Unidos.

La cantante estadounidense ha compartido en las últimas horas una serie de publicaciones en redes sociales que han despertado tanto sorpresa como debate. En uno de los vídeos más comentados, Spears aparece caracterizada como Rapunzel junto a su hijo Jayden, con quien ha pasado las fiestas navideñas. Más allá de la estética del vídeo, el contenido del mensaje ha sido lo que ha captado la atención de seguidores y medios.

En una reflexión extensa, la artista ha hablado abiertamente de su relación con el escenario y de cómo la música sigue formando parte de su vida, aunque desde un lugar muy distinto al que ocupó durante décadas. Spears ha asegurado que no tiene intención de volver a actuar en Estados Unidos, alegando razones muy sensibles, pero sí contempla ofrecer actuaciones en otros países, concretamente en Reino Unido y Australia.

La principal novedad es que este regreso no estaría ligado a una gran gira ni a producciones multitudinarias. Según sus propias palabras, se trataría de actuaciones sencillas, sentada en un taburete, con una puesta en escena mínima y compartiendo protagonismo con su hijo menor. La artista ha señalado que le gustaría actuar junto a él, destacando su talento musical y describiéndolo como una gran estrella, unas palabras que han generado un intenso debate sobre el papel que podría tener Jayden en este posible proyecto.

Estas declaraciones llegan en un momento de aparente acercamiento entre Britney Spears y su hijo pequeño, tras años marcados por una relación complicada con sus dos hijos, que desde 2023 viven con su padre, Kevin Federline, en Hawái. Aunque la presencia del hijo mayor, Sean Preston, ha sido notablemente ausente durante estas Navidades, la conexión con Jayden parece haberse reforzado recientemente, también en el plano creativo.

El anuncio no incluye fechas concretas ni confirmaciones oficiales sobre conciertos o grabaciones, pero sí deja claro que la música sigue siendo una vía de expresión para Spears. De materializarse, este regreso supondría una ruptura total con el modelo de estrella del pop que marcó su carrera, apostando por un formato personal, alejado de la industria y con un fuerte componente emocional.

Por ahora, la incógnita permanece abierta. La posibilidad de ver a Britney Spears sobre un escenario junto a su hijo es, de momento, una declaración de intenciones que invita a seguir atentos a sus próximos movimientos.