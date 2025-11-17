Britney Spears celebra una íntima fiesta de pijamas junto a las Kardashian

Britney Spears protagonizó hace unos días una velada relajada y muy nostálgica junto a Kim Kardashian y su hermana Khloé. La cantante estadounidense compartió en su perfil de Instagram un vídeo grabado durante una reunión en la mansión de Kim en Hidden Hills, California, que rápidamente se viralizó.

En el clip, Spears aparece en pijama, recostada entre Kim y Khloé, con una actitud relajada y divertida. En un momento, Kim comenta en broma que están en su "cama geriátrica" y Britney responde con sorpresa al descubrir que el colchón vibra: "¡¿Qué demonios?!", exclama mientras graba.

La cantante no dudó en dedicar palabras de cariño a sus amigas: "Una familia cálida, hermosa y amable... Gracias por permitirme jugar con sus hijos y cenar. Fue un honor pasar tiempo con ustedes. ¡Felices fiestas!", escribió junto al vídeo, mostrando su gratitud hacia la hospitalidad de las Kardashian.

Además, el momento incluyó a los hijos de las hermanas Kardashian: Khloé y Kim compartieron imágenes donde sus hijas, True Thompson y Chicago West, aparecían bailando para Britney mientras esta las animaba desde la cama.

La amistad entre Britney y la familia Kardashian viene de lejos. Kim mostró su apoyo público tras la emisión del documental Framing Britney Spears en 2021, y este reencuentro refuerza esos lazos afectivos.

Este encuentro se produce poco después del regreso de Britney a Instagram, tras haber desactivado su cuenta en medio de una polémica pública con su exmarido Kevin Federline. La pijamada ha sido interpretada por muchos como un gesto de apoyo y cercanía emocional, en un momento en el que la artista atraviesa una etapa de reinvención personal.