Bruce Springsteen dedica una canción a Renee Good y condena al ICE: "Son como la Gestapo"

El cantante, que en la última década solo había asistido otras dos veces al evento anual, no se limitó a tocar sus temas, sino que además aprovechó su paso por el escenario para denunciar las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y dedicar una canción a la mujer recientemente asesinada por uno de sus agentes, Renee Good.

"Escribí esta canción como una oda a las posibilidades estadounidenses. Se trataba de un país hermoso pero imperfecto, que es lo que somos, y del país que podríamos ser", comenzó Springsteen, presentando 'The Promised Land'. "En este momento, estamos viviendo tiempos increíblemente críticos. Estados Unidos, los ideales y los valores que ha defendido durante los últimos 250 años, está siendo puesto a prueba como nunca antes en la era moderna", prosiguió, señalando que esos "valores y esos ideales nunca han estado tan amenazados".

"Así que, mientras nos reunimos esta noche en esta hermosa muestra de amor, cariño, consideración y comunidad, si creéis en la democracia y la libertad y creéis que la verdad sigue siendo importante, debéis alzar la voz y luchar por ello, porque vale la pena", proclamó el cantante, con gran parte del público estallando en aplausos y vítores.

El artista continuó interpelando a los asistentes, exponiendo que, si creían "en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella", si se oponían "a que tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadan una ciudad estadounidense, utilizando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos" y si creían "no merecer ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar", enviasen "un mensaje a este presidente, tal y como ha dicho el alcalde de esa ciudad: ICE, lárgate de Minneapolis".

"Esta canción es para vosotros y para recordar a Renee Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense", concluyó Springsteen.

El cantante no ha sido el primer artista en rendir homenaje a la mujer de 37 años asesinada el pasado 7 de enero en Mineápolis por un agente del ICE y es que su nombre estuvo también muy presente en los Globos de Oro, con Jean Smart, Wanda Sykes, Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y otras personalidades de la industria cinematográfica luciendo insignias con el lema 'Be Good' en su honor.