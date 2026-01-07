Bruno Mars anuncia que su nuevo álbum está terminado casi 10 años después de lanzar su último proyecto en solitario

La espera ha terminado para los fans de Bruno Mars. El artista ha confirmado que su nuevo álbum en solitario ya está finalizado, casi una década después de la publicación de 24K Magic en 2016.

El cantante y ganador de múltiples premios Grammy anunció la noticia el lunes 5 de enero a través de X, donde escribió de forma directa: "Mi álbum está terminado". Mars, que acaba de cumplir 40 años, no ofreció más detalles sobre la fecha de lanzamiento ni el sonido del proyecto, pero el mensaje fue suficiente para desatar la expectación entre sus seguidores.

Aunque no ha publicado un disco en solitario en los últimos años, Bruno Mars ha mantenido una presencia constante y muy exitosa en la industria musical. En 2021 lanzó junto a Anderson .Paak el álbum An Evening with Silk Sonic, un proyecto que dio lugar a éxitos como Leave the Door Open y Smokin Out the Window y que les valió cuatro premios Grammy en 2022.

En los últimos dos años, Mars también ha triunfado con varios sencillos colaborativos. Die with a Smile, su dueto con Lady Gaga, alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 y ganó el Grammy a la Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo en 2025. Por su parte, APT, junto a Rosé, llegó al número tres del mismo ranking y opta actualmente a cuatro premios Grammy en la edición de 2026. Otro de sus lanzamientos recientes, "Fat, Juicy & Wet" con Sexyy Red, alcanzó el puesto 17 en el Hot 100 y situó a Mars entre los cinco primeros de la lista U.S. Hot R&B/Hip-Hop Songs.

El anuncio del nuevo álbum también reavivó algunos comentarios irónicos entre los fans, que hicieron referencia a un informe publicado por NewsNation en marzo de 2024, en el que se aseguraba que el artista habría acumulado más de 50 millones de dólares en deudas de juego durante su residencia en el Park MGM de Las Vegas. "Las Vegas se alegrará de saberlo", escribió un usuario en X tras la confirmación del disco, mientras otro bromeaba: "A punto de liberarme de las deudas".