Bruno Mars saca nueva canción y anuncia nuevo disco y un tour mundial

Pocos regresos en la música han sido más esperados, quizás el de Rihanna que no parece llegar nunca, que el de Bruno Mars pero finalmente 2026 va a ser su año. El artista estadounidense ha elegido enero para marcar su regreso al centro del escenario global y lo ha hecho por todo lo alto: estrenando nuevo single, anunciando su próximo disco y desvelando una extensa gira mundial que pasará por Madrid el 10 de julio de 2026.

Nuevo single: I Just Might, primer adelanto de The Romantic

Este viernes, Bruno Mars ha lanzado I Just Might, el primer sencillo oficial de su nuevo proyecto. La canción llega acompañada de un vídeo musical de estética retro que refuerza las influencias funk y soul que caracterizan su sonido más clásico, y marca el inicio de una nueva era tras años centrado en colaboraciones y residencias en Las Vegas.

I Just Might sirve como carta de presentación del que será su cuarto álbum en solitario en más de una década, y el primero desde 24K Magic (2016). La recepción inicial entre fans y plataformas de streaming ha sido muy positiva, con especial atención a la producción pulida y la energía renovada de Mars.

The Romantic: disco y detalles del regreso

Bruno ha confirmado oficialmente que su nuevo álbum se titula The Romantic y está previsto para salir el 27 de febrero de 2026 bajo Atlantic Records. Este lanzamiento representa su primer LP individual en diez años, convirtiéndose en uno de los regresos más esperados del año.

Aunque Mars ha colaborado con artistas como Lady Gaga y Rosé recientemente, The Romantic —producido junto a su colaborador de siempre Philip Lawrence— se presenta como un trabajo centrado exclusivamente en su visión artística, sin artistas invitados.

La estrategia de sacar el álbum al principio del año, como ya hizo Bad Bunny con DBTMF, permite que todas las escuchas cuenten para métricas anuales y posicionarse fuerte en rankings globales como Spotify Wrapped 2026, algo que podría situar a Mars de nuevo entre los artistas más escuchados del año.

The Romantic Tour: la gira mundial más ambiciosa en años

Apenas unos días después del anuncio del disco, Bruno Mars ha desvelado The Romantic Tour, su primera gira mundial de estadios en casi una década, que comenzará el 10 de abril de 2026 en Las Vegas y se extenderá hasta octubre, recorriendo Norteamérica, Europa y Reino Unido.

La gira tendrá casi 40 fechas en recintos icónicos, con paradas en ciudades como Toronto, París, Berlín, Ámsterdam y Londres, además de la única cita en España confirmada:

10 de julio de 2026 — Riyadh Air Metropolitano, Madrid Con Bruno Mars como cabeza de cartel acompañado de Anderson .Paak (como DJ Pee .Wee) y Victoria Monét como acto de apertura.

Las entradas para el concierto de Madrid se pondrán a la venta el 15 de enero de 2026, con preventa unos días antes, lo que ya está generando gran expectación entre los fans locales.

2026 se perfila como el gran año de Bruno Mars: con nuevo single, un álbum capaz de competir por los principales títulos de la temporada y una gira mundial de estadios, el artista está listo para reclamar una vez más su lugar entre los nombres más influyentes del pop y el R&B global.