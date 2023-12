¿BZRP Music Session con Feid? El post de Bizarrap que ha provocado el caos en redes

Pocas novedades musicales generan tanta expectación como las BZRP Music Sessions. Desde que Bizarrap empezase a crear hits mundiales con sus colaboraciones de impacto, cada vez son más los grandes artistas que tienen interés en trabajar con él. 2023 ha sido un año brillante para el productor, y son muchos los fans que han estado esperando que cierre el año con un gran lanzamiento. Por ahora no existe ninguna confirmación al respecto, pero un pequeño detalle de uno de sus últimos posts ha hecho que cunda el caos entre sus seguidores más fieles.

Según algunos de los que han visto esta publicación de Bizarrap, las características gafas de Feid hicieron su aparición. Son muchas las ocasiones en las que el productor ha querido lanzar pequeños spoilers a través de publicaciones de este tipo, y es por eso que sus fans están muy atentos a las escasísimas publicaciones que sube a redes, ya que cada detalle cuenta. Por desgracia, no es la primera vez que una de estas supuestas pistas acaba en frustración: hubo quien vio a Rosalía en el reflejo de las gafas de Bizarrap hace unos meses, pero nunca llegó su colaboración.

Quienes planteaban la posibilidad de que la BZRP Music Session 58 fuera con Feid y llegase hoy mismo tienen pocas probabilidades de acertar: lo normal es que el productor confirme sus colaboraciones con algo de margen con respecto a la salida de la canción, y eso es algo que, por ahora, no ha ocurrido. Habría sido apoteósico terminar el 2023 con una producción así, pero tiene pinta de que los fans de ambos tendrán que quedarse con las ganas. Aunque, teniendo en cuenta el enorme éxito que está teniendo Feid en la actualidad, no cabe duda de que la conversación sobre su colaboración habrá arrancado hace tiempo. ¡Ojalá que no haya que esperar mucho para escucharla!