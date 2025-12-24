FlooxerNow

CADA VEZ MÁS CERCA

Las canciones del Benidorm Fest 2026: escucha los temas y escoge tu favorito antes de la gala

Muchos de los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2026 ya han publicado las canciones con las que actuarán en el festival. Aquí te recopilamos las que han visto la luz hasta ahora, para que puedas ir eligiendo tu favorita.

Asier Duque
ASHA - Turista

Asha tira de tradición mexicana para dar un toque especial a su propuesta, una de las más internacionales.

Atyat - Dopamina

Estaba claro que Atyat tenía la vista puesta en Eurovisión: Dopamina coincide con el típico tema femenino con beat de reggaeton que mezcla inglés y español, que tantas veces se ha visto en el festival.

Dani J - Bailándote

Una bachata que cambia con la tónica habitual de lo que se escucha en el Benidorm Fest.

Dora y Marlon Collins - Rakata

De inspiración urbana, rompe, de nuevo, con lo que acostumbramos a ver en el festival.

Funambulista - Sobran Gilipollas

Un artista clásico del panorama nacional que este año se anima con el Benidorm Fest.

Greg Taro - Velita

Pop tradicional con una voz más profunda que le da el toque especial.

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Un pop boy que está listo para enamorar al público más juvenil.

Kenneth - Los ojos no mienten

Beat reggaetonero y temática tradicional del género.

Kitai - El amor te da miedo

Pop rock que mezcla voces femeninas y masculinas, que aportará un poco de punch a la noche.

KU Minerva - No volveré a llorar

Una ingeniosa respuesta a su gran hit, Estoy llorando por ti.

Luna Ki - Bomba de amor

Tras su polémica en el Benidorm Fest, la artista vuelve con otro tema.

María León y Julia Medina

Caras conocidas que sorprenden presentándose al festival.

MAYO - Tócame

Igual que Mayo, que probará suerte en el festival tras su visibilidad en OT.

Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad

Tras su paso por Tu Cara Me Suena, intentará enamorar de nuevo al público en el Benidorm Fest.

Miranda! y bailamamá - Despierto Amándote

El conocido grupo Miranda! se dejará ver por nuestro país con su nueva canción.

Rosalinda Galán - Mataora

Probablemente, la artista desconocida que está consiguiendo un mayor salto en visibilidad gracias al festival.

The Quinquis - Tú no me quieres

Una sorpresa curiosa que atraerá a un público que normalmente no está muy representado en el festival.

Tony Grox y Lucycalys - T amaré

Pop muy a la española en una colaboración perfecta para el público early-Z.

