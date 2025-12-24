Las canciones del Benidorm Fest 2026: escucha los temas y escoge tu favorito antes de la gala

ASHA - Turista

Asha tira de tradición mexicana para dar un toque especial a su propuesta, una de las más internacionales.

Atyat - Dopamina

Estaba claro que Atyat tenía la vista puesta en Eurovisión: Dopamina coincide con el típico tema femenino con beat de reggaeton que mezcla inglés y español, que tantas veces se ha visto en el festival.

Dani J - Bailándote

Una bachata que cambia con la tónica habitual de lo que se escucha en el Benidorm Fest.

Dora y Marlon Collins - Rakata

De inspiración urbana, rompe, de nuevo, con lo que acostumbramos a ver en el festival.

Funambulista - Sobran Gilipollas

Un artista clásico del panorama nacional que este año se anima con el Benidorm Fest.

Greg Taro - Velita

Pop tradicional con una voz más profunda que le da el toque especial.

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Un pop boy que está listo para enamorar al público más juvenil.

Kenneth - Los ojos no mienten

Beat reggaetonero y temática tradicional del género.

Kitai - El amor te da miedo

Pop rock que mezcla voces femeninas y masculinas, que aportará un poco de punch a la noche.

KU Minerva - No volveré a llorar

Una ingeniosa respuesta a su gran hit, Estoy llorando por ti.

Luna Ki - Bomba de amor

Tras su polémica en el Benidorm Fest, la artista vuelve con otro tema.

María León y Julia Medina

Caras conocidas que sorprenden presentándose al festival.

MAYO - Tócame

Igual que Mayo, que probará suerte en el festival tras su visibilidad en OT.

Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad

Tras su paso por Tu Cara Me Suena, intentará enamorar de nuevo al público en el Benidorm Fest.

Miranda! y bailamamá - Despierto Amándote

El conocido grupo Miranda! se dejará ver por nuestro país con su nueva canción.

Rosalinda Galán - Mataora

Probablemente, la artista desconocida que está consiguiendo un mayor salto en visibilidad gracias al festival.

The Quinquis - Tú no me quieres

Una sorpresa curiosa que atraerá a un público que normalmente no está muy representado en el festival.

Tony Grox y Lucycalys - T amaré

Pop muy a la española en una colaboración perfecta para el público early-Z.