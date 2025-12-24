CADA VEZ MÁS CERCA
Las canciones del Benidorm Fest 2026: escucha los temas y escoge tu favorito antes de la gala
Muchos de los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2026 ya han publicado las canciones con las que actuarán en el festival. Aquí te recopilamos las que han visto la luz hasta ahora, para que puedas ir eligiendo tu favorita.
ASHA - Turista
Asha tira de tradición mexicana para dar un toque especial a su propuesta, una de las más internacionales.
Atyat - Dopamina
Estaba claro que Atyat tenía la vista puesta en Eurovisión: Dopamina coincide con el típico tema femenino con beat de reggaeton que mezcla inglés y español, que tantas veces se ha visto en el festival.
Dani J - Bailándote
Una bachata que cambia con la tónica habitual de lo que se escucha en el Benidorm Fest.
Dora y Marlon Collins - Rakata
De inspiración urbana, rompe, de nuevo, con lo que acostumbramos a ver en el festival.
Funambulista - Sobran Gilipollas
Un artista clásico del panorama nacional que este año se anima con el Benidorm Fest.
Greg Taro - Velita
Pop tradicional con una voz más profunda que le da el toque especial.
Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?
Un pop boy que está listo para enamorar al público más juvenil.
Kenneth - Los ojos no mienten
Beat reggaetonero y temática tradicional del género.
Kitai - El amor te da miedo
Pop rock que mezcla voces femeninas y masculinas, que aportará un poco de punch a la noche.
KU Minerva - No volveré a llorar
Una ingeniosa respuesta a su gran hit, Estoy llorando por ti.
Luna Ki - Bomba de amor
Tras su polémica en el Benidorm Fest, la artista vuelve con otro tema.
María León y Julia Medina
Caras conocidas que sorprenden presentándose al festival.
MAYO - Tócame
Igual que Mayo, que probará suerte en el festival tras su visibilidad en OT.
Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad
Tras su paso por Tu Cara Me Suena, intentará enamorar de nuevo al público en el Benidorm Fest.
Miranda! y bailamamá - Despierto Amándote
El conocido grupo Miranda! se dejará ver por nuestro país con su nueva canción.
Rosalinda Galán - Mataora
Probablemente, la artista desconocida que está consiguiendo un mayor salto en visibilidad gracias al festival.
The Quinquis - Tú no me quieres
Una sorpresa curiosa que atraerá a un público que normalmente no está muy representado en el festival.
Tony Grox y Lucycalys - T amaré
Pop muy a la española en una colaboración perfecta para el público early-Z.
