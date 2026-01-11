Canciones famosas que estuvieron a punto de ser publicadas por otros artistas

God is a Woman

Es muy conocido que este single del disco Sweetener de Ariana Grande fue, en realidad, una canción pensada para Camila Cabello. Hace varios años se filtró una demo con una letra distinta, pero parece que la canción no acabó de convencer a la artista cubana y a su equipo.

Dangerous Woman

Dangerous Woman estaba escrita para ser una canción country, con la cantante Carrie Underwood en mente, pero cuando Ariana Grande la descubrió peleó por ella, y se la quedó.

Dance Again

Esta canción fue coescrita por Enrique Iglesias, y pensó en invitar a Jennifer Lopez a colaborar en ella. Finalmente, no acabó de cuajar, pero la artista pidió quedarse el tema para sí misma.

New Rules

Este hit catapultó a Dua Lipa a la fama internacional, pero originalmente se escribió con el grupo Little Mix en mente.

Gabriela

Es lo mismo que ocurrió con la canción Gabriela de Katseye, que varios años después de ser rechazada por Little Mix acabó en este grupo de K-Pop.

Sweet Melody

Pero no todo han sido rechazos en Little Mix: Sweet Melody, uno de sus singles más exitosos, estaba pensada para ser una canción de Demi Lovato, pero cuando el grupo la escuchó, peleó por ella hasta el final.