Canciones sobre infidelidades y cuernos para cantar y desahogarte

BZRP Music Session de Shakira

Una de las primeras canciones que le viene a cualquiera a la mente al pensar en temazos sobre la infidelidad.

La Tortura

Shakira es toda una experta en reflejar el dolor que te puede producir una traición romántica.

Tusa

Otro de esos megahits para cuando una ande despechada.

¿Y cómo es él?

Hay quien dice que en realidad esta canción es sobre su hija y sobre el chico que se casó con ella, pero la letra apunta más bien hacia una infidelidad de toda la vida.

Labios compartidos

La más metafórica de las canciones de esta lista, pero el título lo dice todo.

Cry me a river

Fue un fenómeno en su momento, a pesar de que las infidelidades entre Justin y Britney nunca se hayan aclarado.

Delilah

Aquí Tom Jones va directamente con el cuchillo a por la mujer que le puso los cuernos.

Cruz de navajas

Y eso mismo hicieron los protagonistas de este tema de Mecano.

I know what you did last summer

Aunque el romance entre estos dos cantantes estaba a punto de comenzar, su primera colaboración es sobre una infidelidad.

Reckless

Un baladón como pocos se han escuchado en los últimos años.

Traicionera

Para gritar bien alto cuando te acuerdes de tu ex.

Gracias por nada

Y terminamos con esa frase que todo el mundo querría decir a una pareja con la que se rompe tras una infidelidad: "Gracias por nada".