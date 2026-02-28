TRAIDORES
Canciones sobre infidelidades y cuernos para cantar y desahogarte
Aquí va una lista de canciones sobre infidelidades, para cantar cuando tengas ganas de desahogarte contra esa persona que te puso o los cuernos. O, en su defecto, para cuando creas que alguno de tus amigos necesite una canción así.
BZRP Music Session de Shakira
Una de las primeras canciones que le viene a cualquiera a la mente al pensar en temazos sobre la infidelidad.
La Tortura
Shakira es toda una experta en reflejar el dolor que te puede producir una traición romántica.
Tusa
Otro de esos megahits para cuando una ande despechada.
¿Y cómo es él?
Hay quien dice que en realidad esta canción es sobre su hija y sobre el chico que se casó con ella, pero la letra apunta más bien hacia una infidelidad de toda la vida.
Labios compartidos
La más metafórica de las canciones de esta lista, pero el título lo dice todo.
Cry me a river
Fue un fenómeno en su momento, a pesar de que las infidelidades entre Justin y Britney nunca se hayan aclarado.
Delilah
Aquí Tom Jones va directamente con el cuchillo a por la mujer que le puso los cuernos.
Cruz de navajas
Y eso mismo hicieron los protagonistas de este tema de Mecano.
I know what you did last summer
Aunque el romance entre estos dos cantantes estaba a punto de comenzar, su primera colaboración es sobre una infidelidad.
Reckless
Un baladón como pocos se han escuchado en los últimos años.
Traicionera
Para gritar bien alto cuando te acuerdes de tu ex.
Gracias por nada
Y terminamos con esa frase que todo el mundo querría decir a una pareja con la que se rompe tras una infidelidad: "Gracias por nada".
