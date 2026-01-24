Canciones con letras que no tienen sentido, cuando te fijas en ellas

I Want It That Way

La canción sin sentido por excelencia: el compositor sueco Max Martin es quien escribió la letra mucho antes de dominar el inglés, y es por eso que, aunque suena increíblemente bien, en realidad la letra no tiene ni pies ni cabeza.

Spice Up Your Life

Una canción caótica con una letra caótica, en la que las cantantes empiezan a mencionar cosas random que suenan divertidas en inglés, pero no tanto para hablantes de idiomas como el español.

Dynamite

Este hitazo de BTS tiene, en realidad, poco sentido cuando se escucha prestando atención a la letra. Es algo relativamente habitual en la industria del K-Pop, en la que se adaptan canciones escritas en inglés y se combinan con versos en coreano que poco tienen que ver con el mensaje original de la letra.

Bohemian Rhapsody

Originalmente, esta canción estaba compuesta por las letras de tres canciones diferentes. Si se escucha como un todo, no tiene demasiado sentido. Pero eso mismo podría decirse de la discografía completa de Meat Loaf.

Bodies

Son varios los hits de Robbie Williams que fueron escritos cuando el cantante estaba bajo el efecto de sustancias, así que es de esperar que las letras no tengan demasiada coherencia.

Life

Pegadiza hasta decir basta y con una melodía increíble y memorable, pero también con una de las letras más estúpidas que se hayan publicado jamás.