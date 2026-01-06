LEGENDS
Las canciones más escuchadas de Red Hot Chili Peppers, en el aniversario de su formación
Se cumplen 43 años desde que Red Hot Chili Peppers se formase como grupo musical, así que hacemos un repaso a sus canciones más escuchadas en Spotify y YouTube, para comprobar cuáles son los temas de la banda que gozan de mayor popularidad.
Californication
Con 3.181.000.000 reproducciones totales, es la canción más escuchada de Red Hot Chili Peppers a nivel global, sumando las escuchas de YouTube y las de Spotify.
Can Not Stop
Can’t Stop se posiciona en segundo lugar, con 2.195.000.000 escuchas. Es llamativo que destaca mucho en Spotify, pero en YouTube no acumula tantas reproducciones.
Otherside
A muy poca distancia está Otherside, con 2.165.000.000 escuchas totales.
Under the Bridge
Es la canción que más diferencias muestra entre YouTube y Spotify: de 2.152.000.000 reproducciones totales, 1.818.000.000 corresponden a Spotify.
Scar Tissue
Y ya bajando de los dos mil millones, con 1.966.000.000 reproducciones, la fantástica Scar Tissue.
Snow (Hey Oh)
Son 1.695.000.000 las reproducciones que acumula este otro clásico de la banda.
Dani California
1.348.000.000 escuchas para Dani California.
Dark Necessities
Con 1.138.000.000 reproducciones, llama la atención que cuenta con un éxito mucho más notable en YouTube que en Spotify. ¿Tal vez se deba al salto generacional entre ambas plataformas?
