Canciones míticas que nunca llegaron al número uno de Billboard Hot 100

Last Dance - Donna Summer

Este hitazo de Donna Summer no consiguió, en el momento de su lanzamiento, ser tan exitosa como lo que luego pasaría a ser.

Y.M.C.A. - Village People

Bailada hasta la saciedad y muy rentable a largo plazo, pero en su momento no obtuvo tanto reconocimiento en las listas de éxitos.

Hot n Cold - Katy Perry

Un hit internacional que lideró listas en todo el mundo, excepto en EE.UU.

Party in the USA - Miley Cyrus

Una de las canciones más vendidas en todo el mundo lanzadas por una artista femenina. Pero, en su momento, se quedó en el puesto número dos.

Complicated - Avril Lavigne

El single debut de Avril Lavigne fue icono generacional, pero en su momento se quedó en el número dos.

Espresso - Sabrina Carpenter

La canción del año 2024, probablemente. Y aun así, jamás llegó a lo más alto de la conocida lista estadounidense.

Thriller - Michael Jackson

Probablemente, la canción más recordada de Michael Jackson; pero, curiosamente, nunca subió del puesto número cuatro en el Billboard Hot 100.

New Rules - Dua Lipa

Dua Lipa nunca ha tenido demasiada suerte en las listas estadounidenses, y esta conocida canción, que fue escuchada hasta la saciedad en todo el mundo, jamás subió del puesto número seis.