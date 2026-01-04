POR POCO
Canciones míticas que nunca llegaron al número uno de Billboard Hot 100
Hay canciones archiconocidas y de gran éxito que, en su momento, no llegaron a ocupar el puesto más alto de Billboard Hot 100. Aquí van varias canciones que todo el mundo conoce, pero que nunca fueron número uno.
Last Dance - Donna Summer
Este hitazo de Donna Summer no consiguió, en el momento de su lanzamiento, ser tan exitosa como lo que luego pasaría a ser.
Y.M.C.A. - Village People
Bailada hasta la saciedad y muy rentable a largo plazo, pero en su momento no obtuvo tanto reconocimiento en las listas de éxitos.
Hot n Cold - Katy Perry
Un hit internacional que lideró listas en todo el mundo, excepto en EE.UU.
Party in the USA - Miley Cyrus
Una de las canciones más vendidas en todo el mundo lanzadas por una artista femenina. Pero, en su momento, se quedó en el puesto número dos.
Complicated - Avril Lavigne
El single debut de Avril Lavigne fue icono generacional, pero en su momento se quedó en el número dos.
Espresso - Sabrina Carpenter
La canción del año 2024, probablemente. Y aun así, jamás llegó a lo más alto de la conocida lista estadounidense.
Thriller - Michael Jackson
Probablemente, la canción más recordada de Michael Jackson; pero, curiosamente, nunca subió del puesto número cuatro en el Billboard Hot 100.
New Rules - Dua Lipa
Dua Lipa nunca ha tenido demasiada suerte en las listas estadounidenses, y esta conocida canción, que fue escuchada hasta la saciedad en todo el mundo, jamás subió del puesto número seis.
