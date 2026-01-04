FlooxerNow

POR POCO

Canciones míticas que nunca llegaron al número uno de Billboard Hot 100

Hay canciones archiconocidas y de gran éxito que, en su momento, no llegaron a ocupar el puesto más alto de Billboard Hot 100. Aquí van varias canciones que todo el mundo conoce, pero que nunca fueron número uno.

Sabrina Carpenter durante su actuación en Coachella

Publicado:

Last Dance - Donna Summer

Este hitazo de Donna Summer no consiguió, en el momento de su lanzamiento, ser tan exitosa como lo que luego pasaría a ser.

Y.M.C.A. - Village People

Bailada hasta la saciedad y muy rentable a largo plazo, pero en su momento no obtuvo tanto reconocimiento en las listas de éxitos.

Hot n Cold - Katy Perry

Un hit internacional que lideró listas en todo el mundo, excepto en EE.UU.

Party in the USA - Miley Cyrus

Una de las canciones más vendidas en todo el mundo lanzadas por una artista femenina. Pero, en su momento, se quedó en el puesto número dos.

Complicated - Avril Lavigne

El single debut de Avril Lavigne fue icono generacional, pero en su momento se quedó en el número dos.

Espresso - Sabrina Carpenter

La canción del año 2024, probablemente. Y aun así, jamás llegó a lo más alto de la conocida lista estadounidense.

Thriller - Michael Jackson

Probablemente, la canción más recordada de Michael Jackson; pero, curiosamente, nunca subió del puesto número cuatro en el Billboard Hot 100.

New Rules - Dua Lipa

Dua Lipa nunca ha tenido demasiada suerte en las listas estadounidenses, y esta conocida canción, que fue escuchada hasta la saciedad en todo el mundo, jamás subió del puesto número seis.

