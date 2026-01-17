Canciones que fueron denunciadas por plagio: ¿fueron realmente una copia?

Viva la Vida - Coldplay

Joe Satriani fue quien decidió denunciar a Coldplay por plagio, tras opinar que la base instrumental de Viva la Vida se parecía demasiado a su If I could fly. Si queréis encontrar la melodía copiada en If I could fly, id directos al segundo 50.

Loca - Shakira

Esta exitosa canción de Shakira fue escrita por la cantante inspirándose en Loca con su tíguere, de El Cata. Al lanzarla, Ramón Arias Vázquez los denunció a ambos; un curioso caso de doble copia.

Creep - Radiohead

Los autores de The air that i breathe fueron incluidos como autores de Creep de Radiohead, después de que denunciasen el parecido de ambas canciones. Al mismo tiempo, la banda denunció a Lana del Rey por copiar Creep. Será que tenían que recuperar de alguna manera el dinero perdido.

Blurred Lines - Robin Thicke

La denuncia contra esta canción fue la más cara de la historia: tuvieron que pagar casi siete millones de euros a Marvin Gaye por copiar su Got to give it up.

Shape of You - Ed Sheeran

Las prisas son muy traidoras: esta canción se publicó antes de que terminasen las negociaciones para incluir un sample de No Scrubs, así que no al final se vieron obligados a incluir a los autores de la canción como coautores.