COPYCATS
Canciones que fueron denunciadas por plagio: ¿fueron realmente una copia?
Hay canciones que, debido a su similitud con otras obras anteriores, han acabado siendo denunciadas por plagio. Esta es una lista de algunas de las más conocidas, junto a las canciones a las que se supone que copiaron.
Publicidad
Viva la Vida - Coldplay
Joe Satriani fue quien decidió denunciar a Coldplay por plagio, tras opinar que la base instrumental de Viva la Vida se parecía demasiado a su If I could fly. Si queréis encontrar la melodía copiada en If I could fly, id directos al segundo 50.
Loca - Shakira
Esta exitosa canción de Shakira fue escrita por la cantante inspirándose en Loca con su tíguere, de El Cata. Al lanzarla, Ramón Arias Vázquez los denunció a ambos; un curioso caso de doble copia.
Creep - Radiohead
Los autores de The air that i breathe fueron incluidos como autores de Creep de Radiohead, después de que denunciasen el parecido de ambas canciones. Al mismo tiempo, la banda denunció a Lana del Rey por copiar Creep. Será que tenían que recuperar de alguna manera el dinero perdido.
Blurred Lines - Robin Thicke
La denuncia contra esta canción fue la más cara de la historia: tuvieron que pagar casi siete millones de euros a Marvin Gaye por copiar su Got to give it up.
Shape of You - Ed Sheeran
Las prisas son muy traidoras: esta canción se publicó antes de que terminasen las negociaciones para incluir un sample de No Scrubs, así que no al final se vieron obligados a incluir a los autores de la canción como coautores.
Publicidad