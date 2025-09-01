NUEVA MÙSICA
Carolina Durante ya graba nuevos temas "en la línea" de su último disco
La banda de indie rock madrileña Carolina Durante graba actualmente nuevas canciones, que están "en la línea" de su último disco, titulado Elige tu propia aventura y editado en 2024, sin que, por el momento, sus integrantes tengan decidido si las publicarán sueltas o como parte de un nuevo álbum.
Así lo ha explicado en una entrevista con EFE el cantante de este grupo musical, Diego Ibáñez, con motivo del concierto que ofrecieron el 30 de septiembre en Logroño, dentro del festival MUWI La Rioja Music Fest.
Ibáñez (Madrid, 1996) ha añadido que están grabando temas "con muchas ganas e ilusión", que "se están dando bien porque están saliendo buenas canciones de forma rápida”, pero todavía no tienen determinado si van a editarlas como parte de un nuevo disco o si van publicarlas de manera suelta, ni cuándo, ha incidido.
"Las canciones están muy crudas ahora mismo, pero la idea es seguir un poco con la línea del tercer disco y, a lo mejor, ir un poco más allá, y seguir experimentando”, ha precisado.
También ha indicado que Carolina Durante quiere en cada concierto "no dejar a nadie indiferente" y que, cuando termine, "el público no se vaya igual que como ha venido”, sino que disfrute de una actuación “directa, contundente, bailable y divertida”.
La gira de presentación de su último trabajo, Elige tu propia aventura es "la más exitosa de todas por la cantidad de público que acude" a los conciertos, ha señalado el vocalista, quien ha añadido que están “muy contentos” en cómo está transcurriendo.
Sobre el diseño del espectáculo que lleva este grupo este sábado a la capital riojana, ha informado de que dan "un paso hacia adelante con escenografía y más ‘show’", algo a lo que antes eran “un poco reacios” y tocaban “como casi cualquier otra banda de guitarras del país”.
Ibáñez también se ha referido a la intervención quirúrgica de rodilla a la que tuvo que ser sometido el pasado mes de mayo cuando faltaban dos semanas de celebrar un concierto, lo que para él fue “bastante dramático”.
A este respecto, ha explicado que, aunque ha seguido actuando, cree que no estará recuperado en su totalidad hasta mayo de 2026.
"Cuando me rompí la rodilla -ha relatado- pensaba que se me caía el cielo encima y, de no ser por la gira, me hubiese hundido y, la verdad, es que me está viniendo muy bien".
Entre otros aspectos, también se ha referido a que interpretar su música en directo le está aportando "todo", y cree que "una canción no termina de hacerse hasta que se toca delante de la gente".
"Empezamos a hacer música a raíz de ir a conciertos juntos. Siempre hemos tenido el directo muy 'entre ceja y ceja', aunque no llega al punto -ha añadido- de que hagamos música pensada para tocarla en directo" de forma exclusiva.
