Carolina Durante hace un movimiento inesperado y actúa por sorpresa en un colegio mayor de Madrid

Carolina Durante continúa un año marcado por el éxito. La banda, liderada por Diego Ibáñez, se encuentra en plena expansión internacional con su Elige tu propia aventura World Tour 2025, una gira que los llevará por ciudades como Londres, Lisboa, París, Bruselas e incluso al prestigioso festival Coachella en Estados Unidos.

Pero, entre tantos escenarios internacionales, el grupo quiso tener un gesto de cercanía con su público en España. Este miércoles, sorprendieron con una actuación completamente inesperada en el Colegio Mayor Universitario Chaminade, uno de los más conocidos de la capital.

Horas antes, el grupo había publicado en sus redes sociales un misterioso mensaje anunciando un concierto sorpresa, aunque la publicación fue eliminada poco después. Esa pista fue suficiente para que algunos seguidores comenzaran a especular con una actuación improvisada en Madrid, algo que finalmente se confirmó cuando los primeros vídeos empezaron a circular por internet.

Según testigos, Carolina Durante irrumpió en el pequeño escenario del colegio mayor ante la incredulidad de los asistentes. El ambiente se volvió eufórico cuando la banda interpretó algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos Perdona (ahora sí que sí), que cantaron junto a varios estudiantes invitados a subir al escenario.

El público, formado principalmente por universitarios, respondió con entusiasmo, coreando cada letra y grabando fragmentos del concierto que rápidamente se difundieron por X, TikTok e Instagram.

La actuación se prolongó durante varios temas y concluyó con una gran ovación. Lejos de los grandes recintos y festivales, la banda demostró su capacidad para conectar con el público en un formato más íntimo y espontáneo.