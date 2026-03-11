Cecilio G amenaza con demandar a Ceciarmy por usar su imagen y el influencer cambia su foto de perfil

El rapero barcelonés Cecilio G concedió recientemente una entrevista en el canal de Grimey TV, una conversación en la que abordó varios aspectos de su trayectoria personal y profesional en los últimos años. Durante el programa habló de su paso por prisión, de algunos conflictos públicos con otros artistas y de la situación actual de su carrera.

En medio de esa conversación surgió un tema que lleva tiempo circulando entre sus seguidores en redes sociales: el uso de su rostro como imagen de perfil por parte del creador de contenido Ceciarmy. Este influencer, conocido por publicar recopilaciones virales y memes, había utilizado durante largo tiempo una fotografía del rapero como avatar en sus cuentas.

Cuando el asunto apareció en la entrevista, Cecilio G respondió con el tono imprevisible que suele caracterizar sus intervenciones públicas. El artista aseguró que el influencer había generado ingresos utilizando su imagen y bromeó con la posibilidad de iniciar acciones legales.

"Ya ha hecho el dinero suficiente para que podamos demandarlo. Yo creo que le puedo sacar pasta. Ese tío ha sacado dinero de usar mi cara en su foto de perfil. Además, su contenido no me gusta. Estás demandado, chaval", comentó durante la conversación.

Las declaraciones, pronunciadas con el estilo provocador habitual del rapero, fueron interpretadas por muchos seguidores como una broma más que como un anuncio real de medidas legales. Aun así, el comentario no pasó desapercibido dentro de la comunidad que sigue tanto al músico como al influencer.

Poco después de difundirse la entrevista, varios usuarios observaron un cambio llamativo en las redes sociales de Ceciarmy. El creador de contenido modificó su foto de perfil en diferentes plataformas, dejando de utilizar la imagen de Cecilio G que había mantenido durante bastante tiempo.

El gesto ha alimentado las interpretaciones de los seguidores, que se han preguntado si el cambio responde directamente a las palabras del rapero o si simplemente coincide con un relevo estético en sus perfiles. En cualquier caso, el episodio añade un nuevo capítulo al peculiar universo mediático que rodea a Cecilio G, donde la ironía, la provocación y el humor suelen mezclarse en sus apariciones públicas.