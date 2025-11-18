Cepeda critica a un podcast por banalizar el bullying y consigue que rectifiquen públicamente: "Nadie debería debería de recibir acoso"

Luis Cepeda, cantante y exconcursante de Operación Triunfo, manifestó su indignación en redes sociales tras escuchar un fragmento del podcastDos Gays y Un Hetero en el que se comentaba su exposición al acoso en internet. El artista difundió un mensaje en X en el que aseguró que no podía dejar pasar el trato dado a un tema tan sensible como el bullying.

En su publicación, Cepeda explicó que suele ignorar los contenidos en los que se le critica, pero que en esta ocasión decidió intervenir al escuchar que uno de los conductores del podcast, Mario Temiño, respondía con un "poco me parece" cuando otro participante mencionaba que el cantante sufría "mucho bullying" en redes sociales. Cepeda recordó a los responsables del programa que, independientemente de las opiniones sobre su carrera, "nadie debería recibir ningún tipo de bullying, ni más ni menos, ni mucho ni poco".

El músico subrayó que comentarios de este tipo pueden tener impacto en personas que realmente padecen acoso, por lo que instó al equipo del podcast a "medir sus palabras" y a promover mensajes responsables. También afirmó que las descalificaciones sobre su aspecto físico o su música le resultan indiferentes, pero insistió en que el límite debe situarse en la trivialización del acoso.

Horas más tarde, el podcast Dos Gays y Un Hetero emitió una disculpa oficial en sus redes sociales. En el comunicado, Mario Temiño asumió la responsabilidad del comentario y reconoció que se trató de una intervención "muy desafortunada". Aseguró ser consciente de la gravedad del tema y del error cometido, y expresó su arrepentimiento "a Luis y a todo el que pueda haberse sentido ofendido".

El presentador añadió que el tono general del programa era humorístico, pero admitió que ello no justifica sus palabras. El equipo del podcast se comprometió a evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y agradeció a Cepeda la crítica, señalando que les servirá para mejorar el contenido y el enfoque de futuras entregas.