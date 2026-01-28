Cepeda no puede más y rompe su silencio tras años de burlas por el meme de "Cepeda calvo"

Luis Cepeda, cantante gallego conocido desde su paso por Operación Triunfo 2017, lleva casi una década conviviendo con un meme que, según ha explicado en varias ocasiones, ha tenido consecuencias reales en su vida personal. La expresión "Cepeda calvo" se popularizó en redes sociales como una broma recurrente, reproducida de forma constante tanto en plataformas digitales como fuera de ellas.

La polémica se reactivó esta semana a raíz de un intercambio en X. Un usuario aseguró que los comentarios dirigidos al artista no podían considerarse bullying, sino simples bromas propias de internet. La respuesta de Cepeda fue inmediata y especialmente dura. En un mensaje publicado en su perfil de X —que más tarde eliminó—, el cantante defendió que el acoso no depende de la interpretación externa, sino del impacto sostenido en la persona que lo recibe.

En ese texto, Cepeda relató que lleva ocho años soportando burlas continuadas, hasta el punto de necesitar ayuda psicológica. Aseguró que durante una etapa no podía salir a la calle sin recibir insultos desde otros grupos de jóvenes y que su salud mental se vio seriamente afectada. En el mismo mensaje, expresó su malestar ante quienes minimizan esa experiencia y afirmó que confía en que la situación mejore tras emprender acciones legales.

El tono del mensaje, explícito y emocional, generó una oleada de reacciones. Mientras algunos usuarios mostraron su apoyo al artista y cuestionaron la normalización de este tipo de memes, otros criticaron la forma elegida para expresarse. En cualquier caso, el contenido volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el entorno digital: cuándo una broma deja de serlo y se convierte en acoso.

Aunque Cepeda borró el tuit poco después de publicarlo, sus palabras ya habían circulado ampliamente. No es la primera vez que el cantante aborda este asunto en público, pero sí una de las ocasiones en las que lo hace de forma más directa.