Charli XCX añade gasolina a su supuesta disputa con Taylor Swift con su aparición sorpresa en SNL

Por si todavía no te habías enterado Taylor Swift sacó recientemente su nuevo disco The Lige Of A Showgirl en el que se incluye la canción Actually Romantic que muchos dicen que va dirigida a Charli XCX.

Ahora Charli XCX podría haber reaccionado a la ofensiva canción de Taylor Swift durante su inesperado cameo en Saturday Night Live el 11 de octubre. ¿Casualidad o no?

Role Model, de 28 años, interpretó su éxito "Sally, When the Wine Runs Out" durante el episodio del sábado, y a mitad de la actuación, apareció Charli que fue presentada como su "Sally".

La cantante se pavoneó en el escenario con una minifalda de cuero, gafas de sol y una camiseta que decía "Max's Kansas City".

Teniendo en cuenta que el prometido de Swift, Travis Kelce, es el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, muchos espectadores se preguntaron si el top era una respuesta sutil a Swift y sus demelodoras frases en Actually Romantic.

La realidad es que Max's Kansas City fue un icónico club de Nueva York operativo entre 1965 y 1981 por el que pasaron numerosos artistas desde Andy Warhol a Bruce Springsteen, Patti Smith o The New York Dolls entre muchos otros.

Pero las swifties que no dejan pasar una ya han visto esto como una indirecta y critica velada y han dejado clara su opinión en redes sociales como x. "La camiseta de KC... Oh, pequeño chihuahua, ya se ocuparán de ti" o "Imagínate usar el debut de SNL de un artista emergente para criticar a Taylor Swift Charli, te amé, pero esto es triste".

Recordemos que en Sympathy Is a Knife, Charli canta sobre sus inseguridades estando alredor de Talor: "No quiero compartir el espacio / No quiero forzar una sonrisa / Esta chica me saca de quicio / No sé si es real o si estoy perdiendo el control". Y luego añade: "No quiero verla entre bastidores en el concierto de mi novio / Cruzo los dedos, espero que se separen pronto".

Mientras que el Actually Romantic Taylor es mucho más cruda y directa contra, supuestamente Charli, con frases como "Te oí llamarme 'Barbie aburrida' cuando la coca te hizo valiente / Chocaste los cinco con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera ignorado / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara / Algunas personas podrían ofenderse / Pero en realidad es dulce / Todo el tiempo que has pasado conmigo".

No nos podemos olvidar tampoco que ambas se llevaban bien en el pasado y que Charli XCX fue telonera de Taylor Swift durante la gira Reputation Stadium Tour en 2018.