Chris Martin se pronuncia sobre el incidente viral de la "kiss cam" en el concierto de Coldplay en Boston

El pasado 16 de julio, durante un concierto de Coldplay una pareja fue captada por la "kiss cam" del estadio en una situación que rápidamente se volvió viral. La reacción incómoda de los involucrados, Andy Byron y Kristin Cabot, ejecutivos de la empresa tecnológica Astronomer, desató especulaciones sobre una posible infidelidad, ya que ambos estaban casados con otras personas. Este momento fue comentado por Chris Martin desde el escenario, quien, con tono jocoso, afirmó: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos". La grabación del incidente superó los 90 millones de reproducciones en TikTok, generando un gran revuelo mediático.

Tras el escándalo, Astronomer inició una investigación interna que resultó en la renuncia de ambos ejecutivos. En respuesta a la controversia, Martin se pronunció por primera vez sobre el incidente durante un concierto en Craven Park, Kingston upon Hull, el 18 de agosto. Agradeció a los asistentes por su lealtad y comentó: "Gracias por volver después de ese desastre. Hemos estado haciendo el Jumbotron durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un... sí", refiriéndose a la pantalla gigante del espectáculo.

Además, Martin utilizó el incidente como una oportunidad para reafirmar la tradición de la banda de interactuar con el público a través de la "kiss cam". "La vida te da limones y hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes", expresó entre risas, antes de continuar con la presentación.

Este episodio ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales para viralizar momentos espontáneos y la responsabilidad de las plataformas en la difusión de contenido. También ha generado un debate sobre la privacidad y el consentimiento en eventos públicos, especialmente cuando se utilizan tecnologías como la "kiss cam" para captar reacciones del público.