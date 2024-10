Christina Aguilera preocupa a sus fans y desata rumores sobre el uso de Ozempic tras su notable pérdida de peso

Christina Aguilera ha desatado la preocupación entre sus fans debido a su apariencia física en un reciente vídeo que se ha vuelto viral. La cantante, de 43 años, apareció notablemente más delgada mientras participaba en un evento en el gimnasio Barry’s Bootcamp en West Hollywood, donde celebraba el 25º aniversario de su álbum debut. Aguilera apareció con un mono deportivo negro ceñido al cuerpo, destacando su esbelta silueta, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre el uso de Ozempic, un medicamento popular para la pérdida de peso.

En las redes sociales, los fans no tardaron en comentar su transformación. Algunos expresaron preocupación por lo que consideran una pérdida de peso demasiado drástica, mientras que otros insinuaron que la cantante podría estar recurriendo a métodos poco saludables para mantener su nueva figura. Varios usuarios comentaron que da la impresión de que Aguilera, simplemente, no está comiendo. Otros comentarios acusaban a Aguilera de abusar de Ozempic en lugar de entrenar. Además, algunos seguidores argumentaron que la artista no presenta definición muscular, lo que avivó aún más los rumores sobre el uso de inyecciones para bajar de peso.

Por otro lado, algunos fans salieron en defensa de la cantante, destacando que Aguilera siempre ha sido de complexión delgada y que su transformación no debería ser motivo de críticas. Sin embargo, los rumores no se limitan solo a su pérdida de peso; en los últimos meses también han circulado especulaciones sobre una posible cirugía estética, incluido un lifting facial.

A pesar de la controversia, Christina Aguilera parece disfrutar de esta nueva etapa. En el evento, se mostró sonriente y de buen humor, posando con un batido y compartiendo el momento con los asistentes. Mientras las especulaciones continúan, la artista sigue centrada en celebrar su carrera y el legado de su música, aunque no ha emitido ninguna declaración oficial sobre su transformación física.