El chupetón de Aitana enciende las redes: ¿realidad o imaginación?

Aitana vive un verano luminoso, repleto de escapadas exóticas junto a Plex, con quien comparte destino en Indonesia. En las imágenes más recientes, la pareja aparece relajada y feliz, disfrutando de esta postal idílica. Pero fue una fotografía concreta la que encendió las redes: la cantante lucía una marca llamativa en el cuello, que varios medios y seguidores interpretaron como un chupetón, generando un torrente de comentarios e interpretaciones.

El periodista Javi Hoyos no tardó en viralizar la teoría: según él, la mancha no es un simple roce, sino una prueba evidente de un chupetón. No bastaba con el escenario idílico; el detalle físico reavivó el morbo y las especulaciones.

Pero no todo se quedó ahí: algunas voces de la comunidad fueron más allá, señalando en que la imagen podría estar cargada de significado hacia Uxue, la ex de Plex. Apuntaron que Uxue ha usado símbolos como mariposas o corazones grises en sus publicaciones, interpretables como alusiones veladas a la pareja y que esto sería una forma de lanzar una pullita. Aún así, si nos preguntan a nosotros, lo dudamos infinitamente.

El origen del vínculo entre Aitana y Plex —Daniel Alonso— se sitúa en un viaje a Japón durante el pasado marzo, cuando coincidieron por temas laborales. Desde entonces, su relación, inicialmente discreta, ha ganado fuerza y visibilidad. Esta foto en Indonesia es su más reciente muestra, y sus reacciones emocionadas en redes lo confirman.

Esta escena, aparentemente casual, subraya el poder del detalle en la era del postureo digital: un simple gesto o una pequeña mancha pueden crear narrativas, encender debates y mantener viva la expectación. En el caso de Aitana, bastó un chupetón (real o imaginado) para convertir unas vacaciones paradisíacas en otro episodio que alimenta teorías.