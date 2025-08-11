Los clips más impactantes del Sonorama: Así lo han dado todo los artistas del cartel

No hay festival como el Sonorama. Este evento acoge a personas de todos los rincones del país en Aranda de Duero, donde pueden disfrutar de sus artistas favoritos tanto en los escenarios del recinto como en las propias calles del municipio.

Año tras año, el Sonorama se va superando y deja a su paso todo tipo de momentos inolvidables para los allí presentes. En esta edición, el cartel venía cargado de grandes artistas y no ha sido poco el espectáculo que han montado en la localidad de Burgos.

Veamos algunos de los clips que se han viralizado o que han cautivado a los espectadores tras un fin de semana único.

Alcalá Norte

La banda emergente Alcalá Norte ha celebrado por todo lo alto su participación en el Sonorama. Tanto es así que su cantante no dudó en montarse en los hombros de uno de los asistentes a su concierto en pleno Aranda de Duero.

Arde Bogotá

"Cantad con nosotros en un sitio que sí que es de paz como es Sonorama", comenta Antonio García de Arde Bogotá para cantar Exoplaneta en acústico. ¡Los pelos de punta!

Siloé

Siloé ha aparecido por sorpresa en la Plaza del Trigo al ritmo de la guitarra y la armónica. Un concierto desde el balcón con el que ha gritado todo lo que "sería más fácil".

Besmaya

Besmaya tampoco se quiso perder la fiesta en la Plaza del Trigo y, al igual que Alcalá Norte, se subió a los hombros del público para estar lo más cerca posible de ellos.

La raíz

La raíz sigue disfrutando de un retorno triunfal a los escenarios y este clip del arranque del concierto es la prueba de cómo están dando el todo por el todo en cada concierto de su gira.

Viva Suecia

La revolución de Viva Suecia llegó a Aranda de Duero y la banda volvió a dejar claro por qué están en prácticamente todos los festivales de música en España.

Rulo y la contrabanda

El momento más emotivo del Sonorama llegó de la mano de Rulo. Tras la devastadora noticia del fallecimiento de su hijo pequeño Andy, el cantante quiso dedicarle la canción Heridas del Rock&Roll.

Despistaos

Da igual el tiempo que pase, Despistaos es una de esas bandas que sigue en los corazones de muchos. Y así lo han demostrado en su salida sorpresa en pleno Aranda de Duero.

Amaia

El baile más felino de Amaia no dejó indiferentes a los asistentes al Sonorama. Un pequeño movimiento imitando a un gato le ha sido más que suficiente como para hacerse viral.

Así, el Sonorama 2025 ha dejado huella tanto en los más de 200.000 asistentes como en aquellos que se han conformado con seguir el evento en redes sociales.

El Sonorama terminó y ahora toca esperar un año a que las calles de Aranda de Duero vuelvan a vibrar.