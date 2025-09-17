Cómo ver el próximo concierto de Bad Bunny totalmente gratis: Guía completa

Bad Bunny, uno de los nombres más influyentes de la música urbana, terminará su larga residencia de conciertos en Puerto Rico con un último show y ha decidido llevar la experiencia más allá del recinto físico. La actuación, que promete un repaso a sus éxitos más recientes y colaboraciones sorpresa, se emitirá de forma gratuita a través de las plataformas Twitch y Prime Video, lo que permitirá a sus seguidores de todo el mundo disfrutar del espectáculo en tiempo real.

La cita está programada para este 20 de septiembre a las 02:30 hora española, con emisión en directo en el canal oficial de Amazon Music en Twitch. Los usuarios podrán acceder sin coste alguno, únicamente iniciando sesión en la plataforma o incluso como espectadores invitados, dado que Twitch permite visualizar contenido en abierto. Además, quienes cuenten con una cuenta de Amazon Prime tendrán la opción de seguir el concierto desde Prime Video, con calidad de imagen y sonido optimizada.

La organización ha señalado que la retransmisión incluirá varias cámaras para ofrecer diferentes ángulos del escenario, entrevistas previas y momentos especiales de backstage, convirtiendo el evento en una experiencia interactiva. Se espera que la duración supere las dos horas e incluya temas emblemáticos de su discografía, así como canciones de su último álbum.

Este movimiento confirma la apuesta de Bad Bunny por acercarse a su audiencia global. Con millones de seguidores en redes y un historial de giras multitudinarias, el artista puertorriqueño aprovecha el potencial del streaming para eliminar barreras geográficas y ofrecer un espectáculo inclusivo. Los fans solo necesitan una conexión a internet y un dispositivo compatible para vivir en directo una de las actuaciones más esperadas del año.

La transmisión gratuita refuerza, además, la tendencia de grandes conciertos que se adaptan al formato digital, consolidando a Bad Bunny como un referente tanto en la industria musical como en la innovación de experiencias para sus seguidores.

Así pues, todo lo que hay que hacer es registrarse bien en Prime Video o bien en Twitch. De hecho, en el segundo caso, todo lo que hay que hacer es acceder al link del concierto en directo y listo: ¡a darlo todo en la distancia!