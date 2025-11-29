PLANES
Conciertos en Madrid para diciembre 2025: decide tu próximo plan musical
Conoce cuáles serán los conciertos más destacados que se organizarán en Madrid durante el mes de diciembre de 2025. Decide cuál será tu próximo plan musical, para hacer por tu cuenta, con amigos o en familia.
Isabel Aaiún
La autora de 'Potra salvaje' pasará por el Teatro Eslava el 5 de diciembre.
Raphael
Unos de los shows más esperados del mes: Raphael estará en el Movistar Arena los días 7 y 8 de diciembre.
Melendi
El Starlite Madrid trae, por un lado, a Melendi el 12 de diciembre.
Ricky Martin
Y a Ricky Martin el 13 de diciembre.
Mónica Naranjo
Mónica Naranjo asombrará a todos, sin duda, en el Movistar Arena el 15 de diciembre.
Nil Moliner
Y un par de días después tendremos en ese mismo espacio a Nil Moliner.
Los Pecos
Los Pecos estarán en el Palacio Vistalegre los días 20 y 21 de diciembre.
Fito y Fitipaldis
Y terminaremos el año con Fito y Fitipaldis en el Movistar Arena, el 29 de diciembre.
