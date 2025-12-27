PLANES MUSICALES
Conciertos en Madrid para enero de 2026: estos son los shows que podrás ver
¿Tienes pensado hacer algún plan cultural por la capital este mes de enero? Aquí va una lista de los conciertos en Madrid para enero de 2026, para que puedas elegir cuál es el que cuadra más contigo.
Abraham Mateo
Pocos días después de terminar la época navideña, el 11 de enero, tendremos a Abraham Mateo en el Movistar Arena.
Mocedades
Al día siguiente, el 12 de enero, tendremos a Mocedades en el Teatro Rialto.
Milo J
El artista dará por fin su show en el Movistar Arena el 15 de enero.
Yandel
Unos cuantos días después actuará en ese mismo recinto Yandel (en solitario, para los que tengan dudas). Estará allí el 25 y 26 de enero.
Sen Senra
Casi terminando el mes, el 30 de enero, estará Sen Senra en el Movistar Arena.
Delaossa
El mes acabará por todo lo alto con Delaossa en el Movistar Arena.
Rakky Ripper
Y Rakky Ripper en la sala Clamores.
